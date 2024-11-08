Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД

За историю самарского Главка при выполнении служебных обязанностей погибло 352 сотрудника. Эти люди сознательно рисковали собой ради спокойствия и безопасности граждан. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны 273 сотрудника, 22 погибли на территории Северо-Кавказского региона. 25 лет назад в Управлении внутренних дел Самарской области произошел сильный пожар. Трагедия унесла жизни 57 человек. Имена погибших в том пожаре, как и имена всех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный долг перед Отечеством, останутся в памяти их сослуживцев, жителей региона навсегда. 10 ветеранов органов внутренних дел Самарской области погибли, защищая Россию в специальной военной операции. Героические подвиги сотрудников МВД — участников СВО — продолжают историческую связь поколений.