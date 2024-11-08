Суд продолжает разбираться с делом об элитной недвижимости лидера КПРФ в Приморье

В свою очередь, надзорные органы посчитали, что эта покупка не по карману депутату-коммунисту. В июне 2024 года соответствующий гражданский иск поступил во Фрунзенский районный суд Владивостока. Истцом выступил прокурор Приморского края. Как отмечает надзорное ведомство, в справке о доходах депутата за 2021 год было отражено, что 5 млн он взял в ипотеку на 10 лет по договору с ВТБ, а 10 млн рублей — накопления за предыдущие годы. Однако прокуратура подсчитала, что общий доход Долгачева в период трех лет предыдущих году сделки — за 2018−2020 год — составил 8,6 млн рублей, что значительно меньше размера затрат на приобретение объекта недвижимого имущества.