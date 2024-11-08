Суд продолжает разбираться с делом об элитной недвижимости лидера КПРФ в Приморье

Во Фрунзенском районном суде Владивостока продолжается разбирательство по иску прокурора к вице-спикеру Заксобрания, лидеру краевого отделения КПРФ Анатолию Долгачеву о несоответствии его доходов и расходов. К уже известной 4-комнатной квартире в элитном ЖК «Аквамарин», купленной депутатом в 2021 году, добавились новые объекты недвижимости, на которые, как считает ведомство, коммунист потратился тогда же: еще одна квартира в небоскребе, записанная на его брата, и строящийся дом на Сахарном ключе. На слушании 8 ноября принято решение о перерыве на две недели — до получения данных по всем интересующим прокуратуру банковским счетам, сообщает ИА PrimaMedia.
Предметом гражданского спора является 4-комнатная квартира площадью 114,2 кв метра в элитном ЖК «Аквамарин», расположенном на берегу Амурского залива в районе бухты Федорова. 44-этажный небоскреб соседствует с 5-звездочным отелем Rodina в МФК «Бурный». Застройщиком выступает ООО СП «Строитель». Учредителями компании, согласно данным ЕГРЮЛ, выступают Сейран Оганесян (82,69%) и Арутюн Оганесян (17,31%). Основной владелец компании-застройщика Сейран Оганесян приходится отцом одному из самых молчаливых краевых депутатов Артавазду Оганесяну, который дважды избрался в региональный парламент через общую часть списка КПРФ, и последний раз — в 2021 году.
Стоимость квартиры от застройщика площадью 112−114 кв.м. сегодня составляет 35,6 млн рублей без ремонта и до 47,9 млн рублей с ремонтом. В 2021 году Анатолий Долгачев приобрел свою за 15 млн рублей. Эта покупка была отражена в декларации за 2021 год.
За обнародованием данных последовали рассуждения в соцсетях о подозрительно низкой на тот момент стоимости для единственного на Дальнем Востоке и Сибири небоскреба класса «элит» (как утверждается на сайте ЖК). В комментариях СМИ Анатолий Долгачев заявил, что ему никто скидки не давал, он не склонен торговаться, а обсуждения его покупки данной элитной квартиры в привязке к семье Оганесян главный коммунист Приморья назвал попыткой очернить КПРФ и наговорить на него.
В свою очередь, надзорные органы посчитали, что эта покупка не по карману депутату-коммунисту. В июне 2024 года соответствующий гражданский иск поступил во Фрунзенский районный суд Владивостока. Истцом выступил прокурор Приморского края. Как отмечает надзорное ведомство, в справке о доходах депутата за 2021 год было отражено, что 5 млн он взял в ипотеку на 10 лет по договору с ВТБ, а 10 млн рублей — накопления за предыдущие годы. Однако прокуратура подсчитала, что общий доход Долгачева в период трех лет предыдущих году сделки — за 2018−2020 год — составил 8,6 млн рублей, что значительно меньше размера затрат на приобретение объекта недвижимого имущества.
Прокуратура пытается забрать элитную квартиру у лидера КПРФ в Приморье.
Надзорные органы считают расходы зампреда ЗС ПК превышающими его доходы.
В своих пояснениях депутат заявил, что у него была финансовая возможность приобрести эту квартиру: имелись накопления, плюс он занял большую сумму у знакомого и вернул ее с продажи другой своей собственности. Но подтвердить данные по займу и возврату средств документально Анатолий Долгачев не смог, поскольку его знакомый умер.
«У него нет семьи. Вот я хотела, чтобы он ее создал, чтобы побыстрее уже уехал. Он не был в браке, а мне этого хочется», — отмечала Наталья Долгачева.
Представитель прокуратуры, в свою очередь, заявил о наличии иных объектов недвижимости, по которым требуется проверка, т.к. есть основания полагать, что Анатолий Долгачев нес на них расходы, причем, в тот же период — в 2021 году.
В частности, речь идет о еще одной квартире в том же ЖК «Аквамарин», но большей площадью. По данным прокуратуры, она записана на младшего брата депутата — Василия Долгачева. Его мать в суде заявила, что ей об этой квартире ничего неизвестно. С ее слов, младший сын живет отдельно — арендует жилье, он не трудоустроен, потому что «вот только закончил, диплом получил».
Надзорное ведомство настаивает, что Долгачев младший с 2021 года является собственником квартиры в ЖК Аквамарин площадью 145 кв. м. Как установила прокуратура, она куплена у того же застройщика, но даже дешевле, чем 114-метровая квартира депутата. Цена объекта составила 14,2 млн рублей.
По договору, сумма оплаты предоставлялась шестью платежами, четыре из которых произведены в 2021 году в размере порядка 2,4 млн рублей. Договор купли-продажи не содержит сведений об использовании ипотечного кредитования, в сведениях ЕГРН нет данных о залоге. Сведений о доходах собственника прокуратурой не установлено, кроме 3 тысяч рублей в 2016 году. В то же время, прокуратура выяснила, что Анатолий Долгачев в 2021 году оплачивал квитанции за содержание жилья по обеим квартирам.
«Что свидетельствует о фактическом использовании квартиры самим Анатолием Долгачевым и несении им дополнительных расходов, связанных с приобретением данного объекта», — считают в надзорном ведомстве.
Младший брат депутата, как заявили в суде, отказался от пояснений, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ.
Также прокуратура заявляет о наличии у Анатолия Долгачева расходов по строительству дома в пригороде Владивостока, в районе Сахарного ключа. Как сообщил представитель ведомства в суде, на основании материалов предоставленной Роскосмосом съемки установлено, что объект на принадлежащем депутату земельном участке возведен в 2021 году. Кроме того, проведено благоустройство, возведено ограждение.
Но провести обследование во владениях коммуниста не удалось, потому что Анатолий Долгачев отказал прокурору в доступе на участок. В этой связи по ходатайству ведомства суд предписал ответчику пустить и прокуратуру, и Госжилконтроль на объект.
С целью получения доказательств по допрасходам прокуратура также затребовала предоставить данные по движению средств на счетах депутата и его финобязательствам с 2018 по 2024 год, а также аналогичные данные по счетам его брата.
Сторона защиты такие требования расценила злоупотреблением со стороны прокуратуры.
«Это намеренное затягивание. В иске не заявлены требования по земельному участку. Прокуратура выходит за пределы своей компетенции и злоупотребляет правами. Более того, прокурор нарушает мыслимые нормы права и требует истребовать данные по счетам человека, который не привлечен к нашему судебному заседанию. Вы должны защищать права граждан, а вы их нарушаете», — заявил адвокат Игорь Мельник в ходе октябрьского заседания суда.
Ключевой фигурант этой истории, вице-спикер ЗС ПК Анатолий Долгачев заявил ИА PrimaMedia, что до окончания процесса не будет комментировать эту ситуацию. В ЦК КПРФ счвязывают это дело с попытками давления на КПРФ после ее успешного выступления на выборах в Приморье в 2021 году.
«Есть суд, есть позиция (Долгачева — ред.), есть позиция прокуратуры. На мой взгляд, все соответствует. Обратная позиция должна быть доказана прокуратурой в суде в рамках справедливого судопроизводства. Главное, чтобы судопроизводство было справедливым, чтобы все решения были правосудными. Мы верим в нашу судебную систему. Надеюсь, разберутся. А шумиха, которая присутствует, она носит такой публичный характер, и некоторые эту ситуацию пытаются опять развернуть против нашей партии», — заявил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в интервью ИА PrimaMedia.