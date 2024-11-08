Главой Отрадного Самарской области назначен Владимир Чихирев

Карьеру начал с должности начальника инспекции по благоустройству Кинеля, затем стал специалистом первой категории по вопросам строительства в администрации города. С 1995 года — заместитель начальника управления капитального строительства, с 2000 года — начальник управления капитального строительства, с 2003 года — руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом, затем — замглавы администрации Кинеля и с 2005 года — глава администрации города Кинель. С 2009 года — проректор по административно-хозяйственной работе Самарской сельскохозяйственной академии.