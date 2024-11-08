Главой Отрадного Самарской области назначен Владимир Чихирев

И. о. главы города Владимир Чихирев стал в июне этого года. В 2023 году он полгода был в командировке в Снежном Донецкой Народной республики.
Владимир Чихирев родился 27 октября 1966 года в совхозе Пугачевский, Пугачевского района Саратовской области. В 1974 году переехал в Кинель. В 1991 году с отличием закончил Самарский архитектурно-строительный институт, специальность — «Производство строительных конструкций и изделий».
Карьеру начал с должности начальника инспекции по благоустройству Кинеля, затем стал специалистом первой категории по вопросам строительства в администрации города. С 1995 года — заместитель начальника управления капитального строительства, с 2000 года — начальник управления капитального строительства, с 2003 года — руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом, затем — замглавы администрации Кинеля и с 2005 года — глава администрации города Кинель. С 2009 года — проректор по административно-хозяйственной работе Самарской сельскохозяйственной академии.