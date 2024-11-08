Фукуяма назвал Украину больше всех проигравшей из-за прихода Трампа

По его словам, после возращения Трампа на пост президента наиболее важные изменения произойдут во внешней политике США, а также в правилах международного порядка в мире.
«Украина, безусловно, больше всех проиграла. Ее военное противостояние с Россией ослабело еще до выборов [в США]. А теперь Трамп может заставить ее согласиться на условия России, отказавшись поставлять оружие», — написал он.
Еще одной угрозой Фукуяма назвал вызовы для НАТО, напомнив, что Трамп в частном порядке угрожал выйти из альянса. «Но даже если он этого не сделает, он может серьезно ослабить Североатлантический союз, не выполнив условия о гарантии взаимной обороны по статье 5», — написал он.
По мнению Фукуямы, теперь в Европе «нет чемпионов», которые могли бы занять место США в качестве лидера НАТО. «Поэтому его способность противостоять России и Китаю в будущем вызывает серьезные сомнения», — написал Фукуяма.
О том, что в администрации Трампа рассматривают новый сценарий завершения конфликта, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Там, в частности, указывали, что одним из вариантов может быть продолжение снабжения Украины вооружениями, но в том случае, если Киев пойдет на заморозку нынешней линии фронта, создание демилитаризованной зоны, а также отказ от планов вступить в НАТО на 20 лет. При этом в нейтральной зоне не должны разворачиваться американские войска или контингенты ООН.
Дональд Трамп обещал разрешить конфликт Украины и России за сутки еще в январе 2023 года. «Если бы я был президентом [США], то смог бы договориться о конце этой ужасной войны в течение 24 часов», — писал он.
Быстро разрешить конфликт не получится, заявил накануне, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский. Идея быстро решить его принесет «потери для Украины», добавил он, указав, что прекращение огня станет «прекрасной моделью для России». При этом Зеленский заявил, что верит в желание Дональда Трампа быстро закончить конфликт.
Заявления Трампа о желании завершить украинский конфликт заслуживают внимания, говорил президент России Владимир Путин накануне, выступая на форуме «Валдай». При этом российский лидер сказал, что не может спрогнозировать поведение вновь избранного президента США. «Для него это все-таки последний срок, что он будет делать, это его вопросы», — сказал он.
О том, что Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, стало известно 6 ноября, заручившись поддержкой минимум 277 голосов выборщиков. После продолжения подсчета голосов этот показатель увеличился до 295 голосов.