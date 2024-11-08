Фукуяма назвал Украину больше всех проигравшей из-за прихода Трампа

О том, что в администрации Трампа рассматривают новый сценарий завершения конфликта, накануне сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Там, в частности, указывали, что одним из вариантов может быть продолжение снабжения Украины вооружениями, но в том случае, если Киев пойдет на заморозку нынешней линии фронта, создание демилитаризованной зоны, а также отказ от планов вступить в НАТО на 20 лет. При этом в нейтральной зоне не должны разворачиваться американские войска или контингенты ООН.