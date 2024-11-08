«Будем делать ставку на недорогих игроков»: помощник губернатора Дмитрий Яковлев — об изменениях в «Крыльях», «Ладе» и «Самаре»

Помощник губернатора Самарской области по вопросам развития профессионального спорта Дмитрий Яковлев дал большое интервью радио «КП-Самара» 98.2 FM. Чиновник рассказал о перераспределении бюджетных средств, сложной ситуации у ХК «Лада» и БК «Самара», о задачах, стоящих перед губернатором, и многом другом.
«Клубы будут искать себе партнеров и спонсоров».
— Что входит в зону вашей ответственности, какие компетенции?
— В данный момент компетенции такие: весь профессиональный спорт, который сейчас надо «перегрузить», и основное направление — это инфраструктура. В ближайшие пять лет мы должны много построить. Как отметил губернатор, и слова были неприятные, 82 место [по уровню обеспеченности спортивными сооружениями — прим. ред.] никуда не денешь. Наши жители спортивной инфраструктурой пока обделены. Этот момент будем исправлять. Это два направления, которые я для себя глобально выделяю. И, конечно, я получаю огромное количество указаний о том, чтобы перераспределить и перенастроить некоторые моменты.
— Мы спросили людей на улице: должны ли налоги жителей Самары идти на содержание профессиональных спортивных команд губернии. [Жители по-разному относятся к этому вопросу, но большинство считает, что налоги должны идти на другие нужды — прим. ред.] Что-то для себя отметили? С чем-то согласны — не согласны?
— Полностью согласен. Единственное, еще раз повторю: помогать клубам бюджетными деньгами, конечно, нам придется. Но! Это не должно быть в большом процентном соотношении. Задача, которая стоит на ближайшее время, — снизить финансовую нагрузку, которая лежит на бюджете Самарской области. Она снижается, точно будет снижаться. Еще раз повторю: профессиональные клубы нужны. Нужны Самарской области, они нужны нашим детям, которые сейчас приходят в раннем возрасте и начинают свой длинный путь спортивный. И верхушка этого айсберга — попасть в наши клубы и играть, выступать, представлять область на чемпионатах России, на всероссийском уровне. Однако налоги, которые мы распределяем, на профессиональный спорт будут все меньше и меньше. Сокращение будет. Но клубы профессиональные будут жить. Как они будут жить в ближайшее время? Будут искать себе партнеров, генеральных партнеров, титульных спонсоров. Задача номер 1 — возместить потерю бюджетных денег за счет средств партнеров.
— Когда ищут спонсоров для профессиональных клубов, какие доводы, какие аргументы находят, чтобы убедить их тратить свои деньги на спортивные клубы?
— Мы сейчас будем разрабатывать центральные клубы под букмекерские компании, потому что это основные наши будут партнеры. Букмекерские компании будут вкладывать средства в развитие и освещение своей деятельности. Это первый момент. Второй — сейчас будем искать титульных спонсоров. Мы же все-таки прославляем Самарскую область на всероссийском уровне. А буквально до недавнего времени мы еще и на международном уровне присутствовали. Если не брать футбол, то у нас прекрасный хоккей, гандбол.
Оптимизация затрат на профессиональные клубы.
— У вас уже есть предварительные расчеты, в каких объемах будет проводиться оптимизация затрат на региональные профессиональные клубы, какая сумма высвободится из бюджета?
— Кончено. Мы уже сдали проект бюджета в Самарскую губернскую думу. Там перераспределение порядка миллиарда рублей. Надеюсь, дума нас поддержит в этом направлении. Огромная благодарность Вячеславу Андреевичу, который поддержал и был инициатором этой темы. Мы первый раз за 20 лет даем деньги на капитальный ремонт наших объектов спортивных, объектов где занимается огромное количество детей. Стадион «Локомотив», та же «Лада Арена» — там чуть-чуть с крышей проблема. Мы будем в этом году ремонтировать, приводить в соответствие объекты, так как время все-таки никого не щадит. Поэтому нужно не только строить новые объекты, но и приводить в порядок то, что у нас уже есть.
Дополнительно к этому миллиарду, который перераспределился, мы добавили еще порядка 600 миллионов на капремонты, на новые строительства. В три раза увеличиваем количество площадок игровых, плоскостных сооружений. В следующем году у нас будет прямо-таки стахановское движение. Будем быстро-быстро строить. Быстро и хорошо. То есть качество не должно страдать. Поэтому я думаю и я уверен, что в следующем году жители нашего региона нас поддержат в этих начинаниях. И те, кто даже сейчас против этих к перераспределений, они будут тоже за. Еще раз говорю: ничего обещать не будем, но докажем делами.
— У кого забрали этот миллиард?
— У всех, у всего профессионального спорта. Перераспределение еще будет происходить. Посмотрим в начале года, как будет происходить у нас восстановление новых партнеров, и будем смотреть дополнительно, как перераспределять: у кого больше, кого меньше. Конечно, все прекрасно понимают, основное — это футбольный клуб «Крылья Советов». Еще раз повторю, что нет такой задачи кого-то там опустить в другую лигу, в первую лигу, например. Задача — рациональная оптимизация и рациональная трата денежных средств. Примеры есть. Например, «Акрон». С небольшими расходами, с небольшими финансовыми вложениями идет, красиво побеждает — молодец! Нам нужно сделать то же самое с «Крыльями». Чуть-чуть у нас расходы сейчас превышают доходы. Поэтому нужно это все привести в соответствие. Да, где-то посмотреть, где-то поумерить свои аппетиты, но при этом, я говорю еще раз, самая главная задача сейчас — это эффективно расходовать средства, которые есть. Средства у «Крыльев Советов» есть.
О ситуации в «Крыльях».
— А у вас есть понимание, что в целом происходит в клубе? Главный тренер команды Игорь Осинькин во время пресс-конференции после матча с «Акроном», комментируя уход из клуба спортивного директора Сергея Корниленко, заявил: «У меня отрезали руку». Кто принимал решение и почему?
— Я еще раз повторю: с Корниленко это обоюдное решение. То есть у нас все спокойно произошло. Да, изменилась концепция клуба. Мы сейчас будем делать ставку на более недорогих игроков. И выжимать из этих недорогих игроков. Это не значит, что они некачественные, не значит, что они какие-то непрофессионалы. Это профессиональный футбол, там все профессионалы. Что касается выражений и заявлений Осинькина — это его право, он может выражать свое мнение, свои мысли. Я вижу, что две руки у него вроде. Никаких вопросов вроде не было. Занимается, работает с командой. Большое пожелание к нему: побыстрее выйти из непростой точки. Может, с игроками где-то надо поговорить, там еще что-то. Но он главный тренер, ему видней.
— В тематических сообществах появилась информация, что Денис Маслов может вернуться в руководство «Крыльев Советов». Эта информация соответствует действительности?
— Я такую информацию не знаю. Слухи не распространяем. Предлагаю слухам не верить. Дениса Маслова я, честно сказать, даже не знаю. Читал про него, когда увидел эту новость. Не знаю, откуда она появилась. Вот сейчас пытаются ее телеграм-каналы определенных направлений зачем-то подхватить. Ну, наверно, интересная информация — почему бы и нет? Еще раз повторю: верьте официальным источникам из клуба «Крыльев Советов».
— Скажите, как идут поиски спонсора для команды, когда планируют его найти?
— Поиски спонсора для команды идут каждый день. На Новый год мы уже переговоры первые проводили. Мы уже провели переговоры с букмекерами, которые будут увеличивать финансирование. Уже 100% будет увеличено финансирование нашими букмекерами. Посмотрим, останется ли тот букмекер, который сейчас есть. Самарская область и город Самара — очень интересны инвесторам. Да, может, это не миллиардные инвестиции, но это миллионные инвестиции, на сотни миллионов. Я знаю точно, что сейчас наши партнеры-букмекеры, готовят нам программу под детский спорт, под поддержку Академии «Крыльев Советов». И пока мне непонятно, почему академия живет отдельно от центрального, главного клуба. Этого не должно быть. Это должна быть единая структура, единая линейка. Академия «Крылья Советов» — это дополнительное финансирование из бюджета Самарской области. У нас есть стопроцентное понимание, что это наши дети, мы будем дальше это финансировать, будем дальше развивать академию. Наша академия будет лучшей в стране.
— Скажите, проблем с заявкой на следующий сезон у «Крыльев» вы не видите?
— Никаких. Лицензирование клуб будет проходить в апреле-мае. Все у нас хорошо, все сотрудники у нас есть, финансирование подтверждено. Я не знаю, откуда у людей эти страхи. Я прошу не верить слухам и верить официальной информации. Конечно же, мы все заявим, конечно, мы получим лицензию на следующий год. Сейчас основная и главная задача тренера — заниматься своей работой, тренировать команду так, чтобы клуб наш начал побеждать. Пока мы вот этого не видим. Последняя игра с «Акроном» показала, что все забыли, что они профессиональные футболисты.
— Скажите, планируете ли изменения в составе директоров?
— Да, планируем, будем вводить новых людей. Но опять же, сказать, кто войдет в ближайшее время, мы пока об этом не думали. Скорее всего, это будет происходить на новогодних праздниках, может быть, в этой паузе, которая сейчас. Я, конечно, понимаю определенных людей, почему они болезненно относятся к изменениям структурным. Но я не понимаю других. Люди большое время находятся в руководстве. Может быть, надо дать другим шанс? Молодым, например.
Работа с «Акроном».
— А от «Акрона» были какие-то заявки тоже на финансовую помощь?
— Нет. У нас с «Акроном» есть договоренность, что они дальше вкладывают и развивают «Академию Коноплева» в Тольятти. Они уже вложили миллиард рублей в нее и дальше будут еще в инфраструктуру вкладывать. Суммы там очень приличные. Еще один манеж в следующем году откроют, еще одно поле построят. Дальше у нас есть договоренность с ними по ФОКу, который они хотят открыть.
— Футбольный клуб показал проект стадиона «Акрон-арена». По проекту его планируется возвести на месте известного в Тольятти стадиона «Торпедо». Он должен вмещать 14 тысяч зрителей. Скажите, обращались за помощью?
— Мы смотрели этот проект. Конечно, мы за то, чтобы появился еще один стадион класса Премьер-лиги, но это долгий путь. Сейчас будет проработка в плане того, как его строить, кто будет строить, сколько денег требуется от области, сколько средств будет от нашего партнера — «Акрон Холдинга». Еще раз повторюсь, сейчас у нас все-таки основная задача — это инфраструктура для жителей. Нам сейчас надо будет строить площадки, игровые площадки, плоскостные сооружения, маленькие ФОКи, в которых будут заниматься наши дети, жители. И параллельно, конечно, мы не забываем про большие проекты, а именно стадион «Акрона». Это большой инвестиционный проект, он просто громадный. Тоже будем в этом направлении двигаться, развиваться. Не за пять минут это все произойдет. Но это произойдет.
О ситуации в ХК «Лада» и БК «Самара».
— Что происходит в хоккейном клубе «Лада»? Прошла информация, что команды сократили финансирование, зарплату не платят. Много писали про самолеты.
— Никто финансирование не сокращал. Зарплату сейчас заплатим. Там есть кассовый разрыв небольшой, буквально 10 дней. То, что касается самолетов, да. В Москву будем летать на рейсовом, где нет прямых сообщений, будем летать на других самолетах. Не вижу в этом ничего такого зазорного. Да, конечно, большие команды КХЛ летают везде на чартере, но мы будем тоже летать на чартере, кроме определенных вещей. Самара — Москва десять рейсов в день. Можно спокойно полететь, ничего не случится.
— А в соцсетях пишут, что вслед за хоккеистами проблемы начались и у баскетболистов.
— У баскетболистов проблемы два месяца. Тоже сейчас этот вопрос решаем. По баскетболистам у нас отдельное направление. Мы сейчас создаем определенную организацию, автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься баскетболом. На данный момент есть организация, которая занимается баскетболом, но она не относится и не имеет отношения к правительству Самарской области. Мы, конечно же, их поддерживаем, мы, конечно же, за спорт.
В ближайшее время вопросы все по профессиональным командам, которые связаны с недостатком финансирования, будут закрываться, опять же повторюсь, не за счет области. Мы находим дополнительных партнеров, которые уже появляются, они в небольших количествах, небольшими денежными средствами, но помогают нашим профессиональным клубам. Да, если что-то где-то не найдем до конца года — закроем бюджетными деньгами. Но основная задача сейчас — тенденцию сломать. И это сложно, это больно. Когда что-то ломаешь — это больно. Но поверьте, когда вырастет новое дерево, а оно всегда не сразу и не в первый год вырастает, но на новом дереве всегда плоды намного качественнее и слаще. И я думаю, что это все мы увидим в ближайшее время.
О «Самара Арене» и футбольном манеже.
— В адрес спортивных функционеров региона часто звучала критика, что рабочие площади стадиона «Самара Арена» не задействованы полностью. И какие действия делаются?
— «Самара Арена» — визитная карточка города и области, стадион ЧМ-2018. Кончено, он большой. У нас там появляются социальные партнеры: филиал фонда «Защитники Отечества», ЗАГС, областная спортивная школа. Дальше мы планируем замещать эти территории, площади. У нас есть планы там еще пару школ перевести. Плюс у нас есть планы на Академию. Может, даже сделать там основной головной офис «Крыльев Советов». «Самара Арена» в ближайшее время будет заполнена. В сентябре-октябре 2025 года хотим провести там форум «Россия — спортивная держава». У нас будет очень много активностей на третьем, на четвертом этаже, форумная часть, часть подписания, выставочная часть.
— Когда будет открытие строящихся рядом со стадионом объектов?
— Что касается объектов, которые сейчас у нас в долгостроях — задача стоит в ближайшее время все ввести в эксплуатацию. Да, этот вопрос очень такой непростой, но мы находим решение. Я уверен, что к