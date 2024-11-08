«Будем делать ставку на недорогих игроков»: помощник губернатора Дмитрий Яковлев — об изменениях в «Крыльях», «Ладе» и «Самаре»

— Поиски спонсора для команды идут каждый день. На Новый год мы уже переговоры первые проводили. Мы уже провели переговоры с букмекерами, которые будут увеличивать финансирование. Уже 100% будет увеличено финансирование нашими букмекерами. Посмотрим, останется ли тот букмекер, который сейчас есть. Самарская область и город Самара — очень интересны инвесторам. Да, может, это не миллиардные инвестиции, но это миллионные инвестиции, на сотни миллионов. Я знаю точно, что сейчас наши партнеры-букмекеры, готовят нам программу под детский спорт, под поддержку Академии «Крыльев Советов». И пока мне непонятно, почему академия живет отдельно от центрального, главного клуба. Этого не должно быть. Это должна быть единая структура, единая линейка. Академия «Крылья Советов» — это дополнительное финансирование из бюджета Самарской области. У нас есть стопроцентное понимание, что это наши дети, мы будем дальше это финансировать, будем дальше развивать академию. Наша академия будет лучшей в стране.