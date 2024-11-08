Краснодарцы внесли около 8,5 тысяч предложений в Генплан города

Жители Краснодара активно вносили предложения в Единый документа планирования города. Всего граждане направили 8 481 обращение. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на МЦУ Краснодара.
Размещенный документ содержит более 12 тысяч страниц. Все замечания и предложения горожан предстоит рассмотреть комиссии по землепользованию и застройке Краснодара.
Напомним, общественные обсуждения проходили с 19 по 25 октября. В течение недели во всех районах города работало 35 площадок, а также онлайн-приемная. Участие в формировании Генплана приняли 27,6 тысяч человек. Утвердить его планируется уже в декабре 2024 года.
Единый документ — это новый тип документа, который Минстрой внес в Градостроительный кодекс РФ. Краснодар станет одним из первых городов, где его примут. Ключевое преимущество заключается в формировании удобного в работе консолидированного документа, систематизированного в одном виде, содержащего в себе зонирование с градостроительными регламентами и объектами местного значения.