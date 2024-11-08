Краснодарцы внесли около 8,5 тысяч предложений в Генплан города

Напомним, общественные обсуждения проходили с 19 по 25 октября. В течение недели во всех районах города работало 35 площадок, а также онлайн-приемная. Участие в формировании Генплана приняли 27,6 тысяч человек. Утвердить его планируется уже в декабре 2024 года.