Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе колонну с ракетами для Украины

В Кремле ранее заявляли, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, участие США и НАТО в военном конфликте не ограничивается поставками оружия, а включает также подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.