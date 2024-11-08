Греческие коммунисты заблокировали в Тирнавосе колонну с ракетами для Украины

6 ноября колонна должна была отправиться из Тирнавоса на Украину, но водители столкнулись с сопротивлением активистов и были вынуждены развернуть грузовики, сообщил портал. На одном из грузовиков они оставили надпись: «Убийцы из НАТО, отправляйтесь домой». Одним из лозунгов, который скандировали участники акции протеста, был следующий: «Никакого участия в миссиях за пределами Греции».
В митинге приняли участие мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис и представители муниципальных властей. «Жители Тирнавоса с его боевыми традициями, много раз направлявшие свои антивоенные послания, не допустят, чтобы грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню», — заявил Цикрицис.
В Кремле ранее заявляли, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. По его словам, участие США и НАТО в военном конфликте не ограничивается поставками оружия, а включает также подготовку военных кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Ранее «Ъ» сообщал, что Греция планирует передать Украине 32 истребителя F-16. До этого согласились поставить Украине истребители F-16 Нидерланды и Дания.