Мир через силу? Или мировая война Трампа? — The Hill

Трамп прав: глобальный геополитический кризис сейчас глубже, чем был, когда он покинул Овальный кабинет в 2021 году, говорится в статье. Стоит вспомнить о человеческих и экономических потерях в конфликтах между США, Украиной и Россией, а также между США, Израилем и Ираном, плюс «ось сопротивления» Ирана в дополнение к растущей военной напряженности между Северной и Южной Кореей и между Китаем и Тайванем.
Но действительно ли Трамп является лидером, который может «остановить войны», как он утверждает? Или его политика «мира через силу» спровоцирует конфликты, против которых он сейчас выступает?
И теперь Трамп должен продолжить с того места, на котором остановился Байден.
Именно первая администрация Трампа вела переговоры с «Талибаном» (радикальное террористическое движение, запрещенное в РФ) о выводе войск НАТО из Афганистана. И только потом на сцене появился Байден.
Именно первая администрация Трампа вышла из иранского ядерного соглашения, заключенного Бараком Обамой, и тем самым вынудила сторонников жесткой линии в Иране ускорить программу обогащения урана.
В ответ на ракетный обстрел Израиля Ираном в октябре 2024 года Трамп, будучи кандидатом в президенты, призвал Байдена нанести удар по ядерным объектам Ирана. Вместо этого Байден настоял на более выверенной реакции, чтобы не расширить войну на регион Персидского залива.
Теперь же Байден, разыгрывая свою собственную версию «мира через силу», разместил шесть стратегических бомбардировщиков B-52 и эскадрилью истребителей F-15 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и одновременно развернул системы ПРО THAAD в Израиле.
Действенна ли еще дипломатия для предотвращения войны между Израилем и Ираном?
Сможет ли Трамп оказать давление на Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня с ХАМАС? Администрация Байдена с треском провалила это. Или Трамп предоставит Нетаньяху полную свободу действий для расширения «Великого Израиля» за счет палестинцев и с риском дестабилизации всего региона?
Трамп утверждает, что может заключить мир с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином. Однако Трамп не может похвастаться серьезными отношениями с Путиным.
Сможет ли Трамп заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров и пойти на компромисс?
Вопреки утверждениям Трампа, его фотосессия в Северной Корее в июне 2019 года обернулась полной катастрофой.
Теперь же Путин разыгрывает «северокорейскую карту» против США, Украины и Южной Кореи. Как следствие, напряженность в Азии и Европе растет.
Теперь Трамп угрожает Пекину еще более жесткими санкциями. Приведет ли такая позиция к компромиссу между США и Китаем? Или Пекин, вступив в конфронтацию с Тайванем, снова готов проверить на прочность «бумажного тигра» США, как это сделал Мао во время корейской войны? («бумажным тигром» Мао Цзэдун назвал атомную бомбу США, так в Китае называют что-то опасное с виду, но на самом деле безобидное. — Прим. ред.)
При этом Трамп даже не попытался пересмотреть этот договор или привлечь к нему Китай, учитывая развертывание Пекином такого оружия. Теперь же администрация Байдена пригрозила разместить в Германии в 2026 году ракеты средней дальности, направленные против России, и на Филиппинах, направленные против Китая. Что будет делать Трамп?
После неудавшегося покушения он хвастливо заявил, что благословлен богом. Остается вопрос: действительно ли демагог Трамп наделен стратегической мудростью, чтобы предотвратить реальные риски Армагеддона? Или мы стоим на пороге мировой войны Трампа?