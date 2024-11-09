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Мир через силу? Или мировая война Трампа? — The Hill

Как минимум 8 трлн долларов было потрачено на войны после терактов в США 11 сентября 2001 года, причем без каких-либо существенных геополитических выгод. Эти войны впоследствии переросли в то, что первая администрация Трампа назвала «соперничеством великих держав», пишет Холл Гарднер в статье для The Hill.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп прав: глобальный геополитический кризис сейчас глубже, чем был, когда он покинул Овальный кабинет в 2021 году, говорится в статье. Стоит вспомнить о человеческих и экономических потерях в конфликтах между США, Украиной и Россией, а также между США, Израилем и Ираном, плюс «ось сопротивления» Ирана в дополнение к растущей военной напряженности между Северной и Южной Кореей и между Китаем и Тайванем.

Но действительно ли Трамп является лидером, который может «остановить войны», как он утверждает? Или его политика «мира через силу» спровоцирует конфликты, против которых он сейчас выступает?

Во многом политика сдерживания первой администрации Трампа подготовила почву для политики, которой следовал и которую ужесточил президент Джо Байден.

И теперь Трамп должен продолжить с того места, на котором остановился Байден.

Именно первая администрация Трампа вела переговоры с «Талибаном» (радикальное террористическое движение, запрещенное в РФ) о выводе войск НАТО из Афганистана. И только потом на сцене появился Байден.

Именно первая администрация Трампа вышла из иранского ядерного соглашения, заключенного Бараком Обамой, и тем самым вынудила сторонников жесткой линии в Иране ускорить программу обогащения урана.

Это стало одним из основных факторов, спровоцировавших войну между Израилем и Ираном.

В ответ на ракетный обстрел Израиля Ираном в октябре 2024 года Трамп, будучи кандидатом в президенты, призвал Байдена нанести удар по ядерным объектам Ирана. Вместо этого Байден настоял на более выверенной реакции, чтобы не расширить войну на регион Персидского залива.

Теперь же Байден, разыгрывая свою собственную версию «мира через силу», разместил шесть стратегических бомбардировщиков B-52 и эскадрилью истребителей F-15 на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и одновременно развернул системы ПРО THAAD в Израиле.

Будут ли иранцы вообще вести переговоры с Трампом после того, как он приказал убить их героя, генерала Сулеймани?

Действенна ли еще дипломатия для предотвращения войны между Израилем и Ираном?

Сможет ли Трамп оказать давление на Биньямина Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня с ХАМАС? Администрация Байдена с треском провалила это. Или Трамп предоставит Нетаньяху полную свободу действий для расширения «Великого Израиля» за счет палестинцев и с риском дестабилизации всего региона?

Трамп утверждает, что может заключить мир с Владимиром Путиным, Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином. Однако Трамп не может похвастаться серьезными отношениями с Путиным.

Он не предпринял никаких шагов для формирования новой системы евроатлантической безопасности путем дипломатического отказа от расширения НАТО на Украину или поиска путей предоставления оборонной поддержки и международных миротворцев для Украины как нейтральной, неядерной страны.

Сможет ли Трамп заставить Киев и Москву сесть за стол переговоров и пойти на компромисс?

Вопреки утверждениям Трампа, его фотосессия в Северной Корее в июне 2019 года обернулась полной катастрофой.

Сразу после его визита Ким расширил испытания ракет и ядерного оружия.

Теперь же Путин разыгрывает «северокорейскую карту» против США, Украины и Южной Кореи. Как следствие, напряженность в Азии и Европе растет.

Отношения с Китаем резко ухудшились при Трампе: он настаивал на независимости Тайваня, одновременно ужесточая американский протекционизм в отношении китайского экспорта.

Теперь Трамп угрожает Пекину еще более жесткими санкциями. Приведет ли такая позиция к компромиссу между США и Китаем? Или Пекин, вступив в конфронтацию с Тайванем, снова готов проверить на прочность «бумажного тигра» США, как это сделал Мао во время корейской войны? («бумажным тигром» Мао Цзэдун назвал атомную бомбу США, так в Китае называют что-то опасное с виду, но на самом деле безобидное. Прим. ред.)

Именно Трамп отказался от Договора о РСМД 1987 года, который помог положить конец холодной войне, ликвидировав американские и российские наземные ракеты средней дальности.

При этом Трамп даже не попытался пересмотреть этот договор или привлечь к нему Китай, учитывая развертывание Пекином такого оружия. Теперь же администрация Байдена пригрозила разместить в Германии в 2026 году ракеты средней дальности, направленные против России, и на Филиппинах, направленные против Китая. Что будет делать Трамп?

После неудавшегося покушения он хвастливо заявил, что благословлен богом. Остается вопрос: действительно ли демагог Трамп наделен стратегической мудростью, чтобы предотвратить реальные риски Армагеддона? Или мы стоим на пороге мировой войны Трампа?

Трамп Дональд