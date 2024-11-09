Мир через силу? Или мировая война Трампа? — The Hill

Трамп прав: глобальный геополитический кризис сейчас глубже, чем был, когда он покинул Овальный кабинет в 2021 году, говорится в статье. Стоит вспомнить о человеческих и экономических потерях в конфликтах между США, Украиной и Россией, а также между США, Израилем и Ираном, плюс «ось сопротивления» Ирана в дополнение к растущей военной напряженности между Северной и Южной Кореей и между Китаем и Тайванем.