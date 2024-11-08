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Песков переадресовал Минобороны вопрос о военных КНДР в зоне СВО

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны РФ вопрос о размещении в зоне специальной военной операции (СВО) военнослужащих КНДР.

Источник: РИА "Новости"

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать министерству обороны», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить размещение в зоне боевых действий воюющих на стороне РФ солдат КНДР.

Ранее, комментируя опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, президент РФ Владимир Путин назвал такие фотографии «серьезной вещью». Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин также указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отмечала, что настроенным на мирное взаимодействие с Москвой беспокоиться вообще не о чем.

Песков Дмитрий