Песков переадресовал Минобороны вопрос о военных КНДР в зоне СВО

Ранее, комментируя опубликованные Сеулом «спутниковые снимки», которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, президент РФ Владимир Путин назвал такие фотографии «серьезной вещью». Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин также указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.