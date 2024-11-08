Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США

«Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа.