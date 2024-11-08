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Кремль прокомментировал возможность потепления отношений с США

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Говорить о потеплении в отношениях между Россией и США пока преждевременно говорить, «время конкретных шагов пока не настало», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Пока есть определенные заявления, но не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли говорить о потеплении в отношениях между РФ и США на фоне победы на выборах Дональда Трампа.

Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.

Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

Песков Дмитрий