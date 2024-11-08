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Владимир Путин наградил медицинских работников Башкирии

Несколько врачей получили почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников Башкирии. Несколько врачей получили почетное звание «Заслуженный врач РФ».

Как сообщают в Минздраве РБ, указ о присуждении почетных званий медработникам республики глава государства подписал накануне. Среди тех, кто удостоен звания: заведующий отделением нейрохирургии Республиканской детской больницы Айрат Тимершин, главный врач стоматологической поликлиники Стерлитамака Разяп Шакиров, заведующая ультразвуковым отделением Республиканской больницы № 2 Зульфия Сафиуллина и заведующая лабораторией этой же больницы Марина Куреленкова.

Званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечена медицинская сестра городской клинической больницы № 13 Уфы Флюза Галеева.

Кроме того, получателем медали Луки Крымского стал бывший главный врач Республиканского перинатального центра Игорь Засядкин. Он был отмечен за многолетнюю и добросовестную работу.

Путин Владимир
медицина