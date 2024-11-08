Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников Башкирии. Несколько врачей получили почетное звание «Заслуженный врач РФ».
Как сообщают в Минздраве РБ, указ о присуждении почетных званий медработникам республики глава государства подписал накануне. Среди тех, кто удостоен звания: заведующий отделением нейрохирургии Республиканской детской больницы Айрат Тимершин, главный врач стоматологической поликлиники Стерлитамака Разяп Шакиров, заведующая ультразвуковым отделением Республиканской больницы № 2 Зульфия Сафиуллина и заведующая лабораторией этой же больницы Марина Куреленкова.
Званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечена медицинская сестра городской клинической больницы № 13 Уфы Флюза Галеева.
Кроме того, получателем медали Луки Крымского стал бывший главный врач Республиканского перинатального центра Игорь Засядкин. Он был отмечен за многолетнюю и добросовестную работу.