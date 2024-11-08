Владимир Путин наградил медицинских работников Башкирии

Как сообщают в Минздраве РБ, указ о присуждении почетных званий медработникам республики глава государства подписал накануне. Среди тех, кто удостоен звания: заведующий отделением нейрохирургии Республиканской детской больницы Айрат Тимершин, главный врач стоматологической поликлиники Стерлитамака Разяп Шакиров, заведующая ультразвуковым отделением Республиканской больницы № 2 Зульфия Сафиуллина и заведующая лабораторией этой же больницы Марина Куреленкова.