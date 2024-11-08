Проект по массовой проверке мужчин запускает Минздрав Казахстана

«В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет — группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье», — заявила Альназарова.