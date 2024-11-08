Проект по массовой проверке мужчин запускает Минздрав Казахстана

По словам министра, для многих взрослых основной причиной инвалидности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.
«В следующем году мы запускаем проект по раннему выявлению сердечно-сосудистых рисков у мужчин старше 50 лет — группы с наибольшими рисками инфарктов и инсультов. Чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов избежать осложнений и сохранить здоровье», — заявила Альназарова.
Она отметила, что только регулярные обследования и внимание к профилактике помогут сохранить качество жизни и предотвратить многие заболевания.
«Проходите скрининг, поддерживайте свое здоровье», — призвала министр.
По информации ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов.
В нее входят:
- ишемическая болезнь сердца — болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу;
- болезнь сосудов головного мозга — болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью мозг;
- болезнь периферических артерий — болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью руки и ноги;
- ревматическая болезнь сердца — поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической лихорадки, вызываемой стрептококковыми бактериями;
- врожденный порок сердца — существующие с рождения деформации строения сердца, влияющие на его нормальное развитие и функционирование;
- и тромбоз глубоких вен и эмболия легких — образование в ножных венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.
Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят главным образом в результате закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу.
Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений на внутренних стенках кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердце или мозг. Причиной инсульта могут быть кровотечения из кровеносного сосуда в мозге или сгустки крови.