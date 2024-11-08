Полковник Ходаренок: ВСУ могут готовить контрудар на фоне мирных инициатив Трампа

Вряд ли ВСУ по силам сегодня проведение наступательной операции оперативно-тактического (что относится к армейскому корпусу), оперативного (это уже армия) и оперативно-стратегического уровней (группа армий). Для этого у Киева нет ни бойцов, ни техники. Да и нет в ВСУ ни полноценных армейских корпусов, ни общевойсковых армий. За три года военных действий в ВСУ так и не удосужились их сформировать. Но контрудар, в котором может быть задействовано две-три бригады украинской армии, вполне возможен и по силам Киеву.