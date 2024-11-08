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Диалог с Украиной и перспективы разговора Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Возможность диалога РФ с Украиной и перспективы разговора российского лидера Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи, где выступал на «Валдае».

В течение дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

О возможности диалога с Украиной

Открытость России к диалогу по Украине не означает изменения целей спецоперации: «Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло».

О перспективах разговора Путина и Трампа

Готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики по беседе на данный момент нет: «Эта готовность, эта открытость [к диалогу], она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет».

О возможности потепления отношений с США

До тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги, рано говорить о потеплении отношений между Россией и США: «Есть определенные заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить».

О военных КНДР

Кремль переадресовал в Минобороны России вопрос о размещении в зоне спецоперации военнослужащих КНДР.

О контактах Путина и Орбана

Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий украинским властям: «Нет, через Орбана ничего не передавал».

Пока «никаких конкретных планов» по организации контактов Путина и Орбана нет.

Об отношениях США и Китая

Кремль будет судить об экономических действиях Трампа в отношении Китая тогда, когда они будут предприняты: «Прогнозы — это удел специалистов, политологов, экономистов, мы же ориентируемся на конкретные слова, на конкретные заявления».

Песков Дмитрий