Диалог с Украиной и перспективы разговора Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин вернулся в Москву из Сочи, где выступал на «Валдае».
В течение дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
О возможности диалога с Украиной
Открытость России к диалогу по Украине не означает изменения целей спецоперации: «Все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там. Поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло».
О перспективах разговора Путина и Трампа
Готовность и открытость Путина к диалогу с Трампом сохраняется, конкретики по беседе на данный момент нет: «Эта готовность, эта открытость [к диалогу], она сохраняется. Какой-то конкретики в настоящий момент нет».
О возможности потепления отношений с США
До тех пор, пока не будут предприняты какие-то конкретные шаги, рано говорить о потеплении отношений между Россией и США: «Есть определенные заявления, но пока не настало время каких-то конкретных шагов, было бы преждевременно об этом говорить».
О военных КНДР
Кремль переадресовал в Минобороны России вопрос о размещении в зоне спецоперации военнослужащих КНДР.
О контактах Путина и Орбана
Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана никаких посланий украинским властям: «Нет, через Орбана ничего не передавал».
Пока «никаких конкретных планов» по организации контактов Путина и Орбана нет.
Об отношениях США и Китая
Кремль будет судить об экономических действиях Трампа в отношении Китая тогда, когда они будут предприняты: «Прогнозы — это удел специалистов, политологов, экономистов, мы же ориентируемся на конкретные слова, на конкретные заявления».