Боррель намерен отправиться на Украину для обсуждения помощи Киеву

По его словам, Евросоюз должен помогать Украине вне зависимости от того, что происходит в США. «Что бы ни случилось (в США — прим. ТАСС), мы должны придерживаться наших обязательств перед Украиной. Украина должна быть за столом, а не в меню. Если вы не игрок, то другие играют за вас. Что бы ни случилось в США, у нас есть наши интересы и ценности», — сказал он.