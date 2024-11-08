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Боррель намерен отправиться на Украину для обсуждения помощи Киеву

БУДАПЕШТ, 8 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель намерен поехать на Украину в ближайшие дни, чтобы обсудить с властями страны предоставление помощи Киеву. Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу лидеров стран ЕС в Будапеште.

Источник: AFP 2023

«Я хочу поехать на Украину в ближайшие дни, чтоб обсудить с властями, как мы можем продолжать поддерживать их, потому что мы должны продолжать помогать», — сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз должен помогать Украине вне зависимости от того, что происходит в США. «Что бы ни случилось (в США — прим. ТАСС), мы должны придерживаться наших обязательств перед Украиной. Украина должна быть за столом, а не в меню. Если вы не игрок, то другие играют за вас. Что бы ни случилось в США, у нас есть наши интересы и ценности», — сказал он.

ЕС