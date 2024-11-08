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Кремль разъяснил слова Путина о готовности к диалогу с Трампом

Слова Владимира Путина о готовности обсуждать урегулирование на Украине с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом не означают, что цели России меняются, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Президент ни разу не говорил, что цели военной операции меняются, напомнил Песков, подчеркнув, что «ни о каких изменениях речи не шло». «Об открытости к диалогу со всеми заинтересованными сторонами Путин говорил неоднократно и ранее, это тоже нужно обязательно помнить», — призвал Песков, но отметил, что это не подразумевает корректировку российских требований по прекращению конфликта.

Путин озвучил условия для прекращения огня в июне. Они включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими, отмену западных санкций против Москвы, внеблоковый статус Украины. Киев назвал эти требования ультиматумом, российские условия раскритиковали на Западе, неприемлемыми их счел и Трамп.

По словам Пескова, готовность и открытость Путина к диалогу сохраняется, «вчера она была акцентирована главой российского государства», но сейчас конкретики по этому вопросу нет. «Но мы с вами также слышали в ходе предвыборной кампании заявления господина Трампа о том, что он имеет в виду сам позвонить Путину», — добавил он.

Накануне Путин, выступая на форуме «Валдай», сказал, что не хотел бы комментировать заявления Трампа, сделанные во время предвыборной кампании, так как это было «сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей». «А то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — посчитал российский президент. На вопрос о том, готов ли он к дискуссиям с Трампом, Путин ответил утвердительно.

Трамп также не исключил контактов с Путиным после переизбрания, но не назвал возможные сроки: «Я думаю, мы поговорим».

Путин Владимир
Песков Дмитрий
Трамп Дональд