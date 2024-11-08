Кремль разъяснил слова Путина о готовности к диалогу с Трампом

Накануне Путин, выступая на форуме «Валдай», сказал, что не хотел бы комментировать заявления Трампа, сделанные во время предвыборной кампании, так как это было «сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей». «А то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — посчитал российский президент. На вопрос о том, готов ли он к дискуссиям с Трампом, Путин ответил утвердительно.