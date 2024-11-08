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Губернатор Калифорнии заявил о готовности штата «сражаться» с Трампом

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом заявил, что власти будут защищать интересы штата «от любых незаконных действий новой администрации» избранного президента США республиканца Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Он сделал заявление на своей странице в Х.

«Калифорния готова сражаться чтобы укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа», — предупредил он.

Ньюсом сообщил, что созвал «чрезвычайную спецсессию», чтобы отстаивать интересы Калифорнии по обеспечению основных гражданских прав, в том числе по вопросам «репродуктивного выбора» и климатической повестки.

Как сообщило калифорнийское некоммерческое издание CalMatters, во время предыдущего президентского срока Трампа Калифорния «подавала на него [Трампа] в суд в среднем каждые 12 дней», а в общем предъявила 123 иска.

Основными конфликтными темами являются вопросы о запрете абортов, закон о доступном здравоохранении, экология и иммиграция. Как указали журналисты, политические цели, которые Трамп обозначил во время выступления в честь своей победы, могут противоречить интересам Калифорнии. Например, вопрос расширения добычи нефти.

Лидеры Калифорнии «готовят новые потенциальные иски», уточнило издание.

Трамп Дональд