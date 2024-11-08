Губернатор Калифорнии заявил о готовности штата «сражаться» с Трампом

Он сделал заявление на своей странице в Х.
«Калифорния готова сражаться чтобы укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа», — предупредил он.
Ньюсом сообщил, что созвал «чрезвычайную спецсессию», чтобы отстаивать интересы Калифорнии по обеспечению основных гражданских прав, в том числе по вопросам «репродуктивного выбора» и климатической повестки.
Основными конфликтными темами являются вопросы о запрете абортов, закон о доступном здравоохранении, экология и иммиграция. Как указали журналисты, политические цели, которые Трамп обозначил во время выступления в честь своей победы, могут противоречить интересам Калифорнии. Например, вопрос расширения добычи нефти.
Лидеры Калифорнии «готовят новые потенциальные иски», уточнило издание.