Губернатор Калифорнии заявил о готовности штата «сражаться» с Трампом

Он сделал заявление на своей странице в Х.

«Калифорния готова сражаться чтобы укрепить наши правовые ресурсы и защитить наш штат от любых незаконных действий новой администрации Трампа», — предупредил он.

Ньюсом сообщил, что созвал «чрезвычайную спецсессию», чтобы отстаивать интересы Калифорнии по обеспечению основных гражданских прав, в том числе по вопросам «репродуктивного выбора» и климатической повестки.

Как сообщило калифорнийское некоммерческое издание CalMatters, во время предыдущего президентского срока Трампа Калифорния «подавала на него [Трампа] в суд в среднем каждые 12 дней», а в общем предъявила 123 иска.