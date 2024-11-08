В канун праздника Раис Татарстана встретился с сотрудниками МВД по РТ

«Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для большинства из вас служба в органах внутренних дел — это не работа, а призвание и смысл жизни, — сказал Рустам Минниханов, обращаясь к сотрудникам МВД по РТ. — Мы знаем, как нелегка ваша служба, но вы несете ее с честью, достойно продолжая лучшие традиции советской милиции. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, верность присяге и долгу! Особые слова уважения и благодарности хочу выразить ветеранам службы, которые передают свой опыт и знания молодому поколению, внося большой вклад в общее дело».