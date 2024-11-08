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Красносельский: Тирасполь открыт для диалога с официальным Кишиневом

Лидер Приднестровья прокомментировал в интервью РИА Новости итоги президентских выборов и референдума в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Тирасполь открыт к диалогу и контактам с Кишиневом после прошедших в Молдове президентских выборов, об этом в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

«Я неоднократно направлял официальные письма в адрес президента Молдовы с предложением встретиться и на высшем политическом уровне обсудить отношения наших стран. После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», — сказал Красносельский.

Он также прокомментировал инцидент с перекрытием полицией Молдовы в день выборов моста через Днестр, по которому голосовать ехали жители Приднестровья. По мнению Красносельского, Кишинев испугался мнения приднестровцев.

«Такие инциденты, как закрытие мостов на молдово-приднестровской границе в день голосования, “минирование” здания в селе Варница, где было расположено несколько избирательных участков и т. п., вызывают недоумение. Действительно, сложилось объективное впечатление, что кто-то в Молдове испугался мнения граждан, живущих в Приднестровье», — отметил Красносельский.

Что касается так называемого еврореферендума, то, по мнению лидера Приднестровья, этот плебисцит только расколол молдавское общество.

«На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума — это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал “против”. То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола».

сказал Красносельский в интервью.

Он напомнил, что приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме.

«Мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы все население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным», — отметил Красносельский.

Он призвал Кишинев решать все спорные вопросы мирным путем и отметил, что Приднестровье отслеживает все процессы в Молдавии, особенно военное сотрудничество Кишинева.