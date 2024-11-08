Красносельский: Тирасполь открыт для диалога с официальным Кишиневом

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Тирасполь открыт к диалогу и контактам с Кишиневом после прошедших в Молдове президентских выборов, об этом в интервью РИА Новости заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«Я неоднократно направлял официальные письма в адрес президента Молдовы с предложением встретиться и на высшем политическом уровне обсудить отношения наших стран. После выборов в соседнем государстве моя позиция не изменилась: я открыт к диалогу и контактам с руководством Республики Молдова», — сказал Красносельский.
Он также прокомментировал инцидент с перекрытием полицией Молдовы в день выборов моста через Днестр, по которому голосовать ехали жители Приднестровья. По мнению Красносельского, Кишинев испугался мнения приднестровцев.
«Такие инциденты, как закрытие мостов на молдово-приднестровской границе в день голосования, “минирование” здания в селе Варница, где было расположено несколько избирательных участков
Что касается так называемого еврореферендума, то, по мнению лидера Приднестровья, этот плебисцит только расколол молдавское общество.
«На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума — это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал “против”. То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола».
Он напомнил, что приднестровцы в большинстве своем не принимали участие в референдуме.
«Мы публично обратились к молдавской стороне с соответствующим предложением и были готовы к взаимодействию по данному вопросу, чтобы все население Приднестровья могло высказать свое мнение. Но молдавским властям оно, как видим, оказалось неинтересным», — отметил Красносельский.
Он призвал Кишинев решать все спорные вопросы мирным путем и отметил, что Приднестровье отслеживает все процессы в Молдавии, особенно военное сотрудничество Кишинева.