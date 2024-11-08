Красносельский: Тирасполь открыт для диалога с официальным Кишиневом

«На наш взгляд, один из очевидных результатов референдума — это практически равное количество людей, которые поддержали вынесенные на него вопросы, и тех, кто проголосовал “против”. То есть мы можем говорить о разделении молдавского общества, и, думаю, главной задачей для местных политиков должно стать преодоление этого раскола».