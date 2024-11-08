Глава Башкирии поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.

«Благодарю вас за отличную службу! Вы твёрдо стоите на страже правопорядка, защищаете мирную жизнь. Высокий профессионализм, мужество, принципиальность в работе помогают вам успешно бороться с криминалом, обеспечивать общественный порядок. Полицией в этом году раскрыто свыше 20 тысяч преступлений, из них более тысячи — совершенные в прошлые годы, по которым лица не ушли от ответственности.

У органов правопорядка — широкое поле деятельности. Это расследование уголовно-наказуемых деяний, профилактика преступности, борьба с терроризмом и экстремизмом. Вы уделяете большое внимание борьбе с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Важно защитить наших граждан, особенно пожилого возраста, от разного рода “телефонных мошенников”. Ущерб от их действий исчисляется уже сотнями миллионов рублей. У нас с вами общая цель — сохранять политическую стабильность, укреплять основы государственного строя и гражданского общества. Для этого органам власти республики и полиции нужно трудиться в единой связке, тесном взаимодействии», — отметил Радий Хабиров.