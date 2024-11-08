Глава Башкирии поздравил правоохранителей с профессиональным праздником.

Сегодня, 8 ноября, в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел республики с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.
«Благодарю вас за отличную службу! Вы твёрдо стоите на страже правопорядка, защищаете мирную жизнь. Высокий профессионализм, мужество, принципиальность в работе помогают вам успешно бороться с криминалом, обеспечивать общественный порядок. Полицией в этом году раскрыто свыше 20 тысяч преступлений, из них более тысячи — совершенные в прошлые годы, по которым лица не ушли от ответственности.
У органов правопорядка — широкое поле деятельности. Это расследование уголовно-наказуемых деяний, профилактика преступности, борьба с терроризмом и экстремизмом. Вы уделяете большое внимание борьбе с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью. Важно защитить наших граждан, особенно пожилого возраста, от разного рода “телефонных мошенников”. Ущерб от их действий исчисляется уже сотнями миллионов рублей. У нас с вами общая цель — сохранять политическую стабильность, укреплять основы государственного строя и гражданского общества. Для этого органам власти республики и полиции нужно трудиться в единой связке, тесном взаимодействии», — отметил Радий Хабиров.
Республика оказывает всемерную поддержку органам внутренних дел. С января этого года выплачиваются из бюджета республики ежеквартальные денежные выплаты сотрудникам полиции, обеспечивающим общественную безопасность и охрану правопорядка.
Глава региона заверил, что республика и впредь будет помогать органам правопорядка в их ответственной службе, в том числе в рамках региональных и целевых программ.
"Благодарю сотрудников министерства внутренних дел за высокий профессионализм, ответственность в решении поставленных задач.
Особо хочу поздравить ветеранов МВД. В непростые годы, зачастую в тяжелых условиях, вы мужественно защищали закон и правопорядок. Сегодня новое поколение достойно продолжает заложенные вами традиции.
С начала специальной военной операции многие сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел приняли мужественное решение встать на защиту Родины. Они с честью сражаются за наше мирное небо, за будущее России. Мы гордимся нашими воинами, шлём им слова поддержки и благодарности. Ждём их с победой живыми и невредимыми!
Ещё раз сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. И, конечно, поздравляю уважаемого Александра Александровича Прядко с присвоением специального звания генерал-лейтенанта полиции. Уверен, что и в дальнейшем мы в тесном взаимодействии с Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан будем достойно решать задачи по укреплению законности и правопорядка. Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел мира и благополучия, крепкого здоровья, успехов в нелегкой и ответственной службе", — сказал Глава республики.
Радий Хабиров также вручил государственные награды Башкортостана лучшим сотрудникам полиции.