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Воронеж получил 30 миллионов рублей за победу в федеральном конкурсе

Воронеж стал обладателем диплома федерального уровня и 30 млн рублей благодаря победе во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета АНО «Центр поддержки общественных, государственных и муниципальных инициатив» Воронежской области «Образ будущего».

Источник: Максим Блинов/POOL/ТАСС

Глава Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале пояснил, что муниципалитетам благодаря поддержке Правительства РФ предоставляются не только награды за успешную работу, но и возможность дальнейшего эффективного использования передовых практик на своей территории для создания комфортной городской среды. В течение нескольких лет Воронеж был неоднократным победителем в разных номинациях, включая градостроительство, ЖКХ, цифровизацию и другие направления.

В этом году город одержал победу в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне в категории “Городские округа и городские поселения”. Эта победа стала результатом совместной работы властей, общественных организаций и активных жителей города.

«Вопрос межнациональных отношений очень важный и актуальный, поэтому продолжаю встречаться с представителями воронежских общественных объединений. Уже выстроили диалог с членами Общественной палаты, в ближайшее время приму участие в заседании Координационного совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений».

подчеркнул Сергей Петрин

По данным последней Всероссийской переписи населения, в Воронеже проживают представители 131 национальностей. Для улучшения взаимодействия между ними в городе действуют специальные коммуникативные площадки, созданные на базе модернизированной в рамках национального проекта «Культура» модельной библиотеки № 32 имени Гавриила Троепольского и Воронежского Дома дружбы в культурно-досуговом центре «Северный».