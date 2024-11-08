Воронеж получил 30 миллионов рублей за победу в федеральном конкурсе

Глава Воронежа Сергей Петрин в своем телеграм-канале пояснил, что муниципалитетам благодаря поддержке Правительства РФ предоставляются не только награды за успешную работу, но и возможность дальнейшего эффективного использования передовых практик на своей территории для создания комфортной городской среды. В течение нескольких лет Воронеж был неоднократным победителем в разных номинациях, включая градостроительство, ЖКХ, цифровизацию и другие направления.