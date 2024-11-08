Пентагон ждут серьезные перемены с возвращением Трампа в Белый дом

В частности, он показал вывод войск из северной Сирии, что вызвало смятение у союзников США. А также сообщил о сокращении личного состава в Афганистане, хотя официальные лица США в то время только вели переговоры с «Талибаном» (радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ) о выводе войск. Командиры посчитали это в лучшем случае нетрадиционным.