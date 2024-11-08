Пентагон ждут серьезные перемены с возвращением Трампа в Белый дом

Пентагон готовится к серьезным потрясениям, когда избранный президент Дональд Трамп вернется в Белый дом. В военном ведомстве опасаются, что будущий главнокомандующий выполнит обещания развернуть армию внутри страны против американских граждан, потребует присяги на верность от высокопоставленных офицеров и попытается превратить беспартийное ведомство в безусловно лояльное ему, пишет The Washington Post.
И сейчас никаких признаков изменения курса нет. На протяжении всей своей предвыборной кампании он говорил о намерении использовать военную силу против «внутреннего врага», уволить всех офицеров, связанных с хаотичной эвакуацией американских войск из Афганистана, и отменить «политкорректные» — по словам Трампа и его сторонников — решения администрации Байдена, включая переименование нескольких армейских баз, которые чествовали конфедератов.
Самая большая опасность, с которой столкнутся военные при втором президентстве Трампа, — это быстрая эрозия их профессионализма, что подорвет их статус и уважение американского народа. У Трампа нет настоящего понимания военно-гражданских отношений или важности беспартийных, неполитических военных.
Несколько высокопоставленных лиц из числа первой администрации Трампа публично предупредили о его авторитарных замашках. Среди них — бывший министр обороны Марк Эспер, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и бывший начальник штаба Белого дома, генерал Джон Келли. Джим Мэттис, который был первым министром обороны Трампа, подверг его критике в своем эссе в июне 2020 года.
Во время первого пребывания в Белом доме Трамп увеличил бюджет Пентагона, заставил союзников США тратить больше на собственную оборону и ослабил ограничения на поле боя, введенные президентом Бараком Обамой — шаги, которые были положительно встречены в Министерстве обороны.
Однако импульсивный характер его президентства вызвал бурю негодования, в том числе когда он вмешивался в уголовные дела американских военнослужащих, осужденных за военные преступления; стремился отомстить отставным генералам, которые критиковали его, и внезапно призвал запретить в армии трансгендерных военнослужащих.
В частности, он показал вывод войск из северной Сирии, что вызвало смятение у союзников США. А также сообщил о сокращении личного состава в Афганистане, хотя официальные лица США в то время только вели переговоры с «Талибаном» (радикальная террористическая организация, запрещенная в РФ) о выводе войск. Командиры посчитали это в лучшем случае нетрадиционным.
Представитель Минобороны США в среду заявил, что, хотя большинство кадровых сотрудников Пентагона и военнослужащих стремятся избегать политики, они теперь испытывают страх, вспоминая о «гиперпартийном» первом президентстве Трампа.
Когда в среду стали известны результаты выборов, министр обороны США Ллойд Остин разослал всем сотрудникам письмо, в котором говорилось, что Пентагон осуществит «спокойный, упорядоченный и профессиональный переход к новой администрации Трампа». Он также подчеркнул, что военные должны «продолжать стоять в стороне от политики».
Высшие военные чины Пентагона уже давно подбираются на основе ротации, которая распространяется на все президентские сроки. Например, генерал Чарльз Браун, действующий председатель Объединенного комитета начальников штабов, и высшие офицеры каждой службы приступили к выполнению своих обязанностей только в прошлом году, и сроки их службы в занимаемых должностях рассчитаны на четыре года.
Трамп как главнокомандующий имеет право отстранить любого из них по своему усмотрению. Но такой шаг может вызвать негативную политическую реакцию отставных генералов и законодателей от обеих партий, которые оценивали и одобряли их кандидатуры. Однако он позволит Трампу назначить тех, кого он сочтет более лояльным к себе и своей программе.
Военнослужащие обязаны воспринимать президентские приказы как законные, даже если они попадают в «серую зону», иначе их ждет дисциплинарное наказание. Впрочем, Рэйчел Ванландингем, бывший юрист Военно-воздушных сил США, считает, что установленные законом ограничения на подобные действия Трампа «с юридической точки зрения легко преодолимы».