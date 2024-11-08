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В ДНР двое военнослужащих получили пожизненные сроки за убийство девяти жителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил военнослужащих Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению по делу об убийстве семьи из девяти человек в городе Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — сообщил собеседник агентства.

28 октября 2023 года в Волновахе была расстреляна семья из девяти человек, в том числе двое детей. 30 октября правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве, которыми оказались военнослужащие с Дальнего Востока.

Согласно картотеке суда, фигурантов обвиняют по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и по п. «а», «в», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ. Ранее сообщалось, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.