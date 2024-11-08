В ДНР двое военнослужащих получили пожизненные сроки за убийство девяти жителей

Согласно картотеке суда, фигурантов обвиняют по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и по п. «а», «в», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершенное общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ. Ранее сообщалось, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.