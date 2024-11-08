В Молдавии коммунисты не признали Санду легитимным президентом

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом республики, заявила в пятницу депутат-коммунист Диана Караман.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке «Победа».
«Партия коммунистов не признает Майю Санду легитимно избранным президентом Республики Молдова… ПКРМ не признает сфальсифицированные результаты референдума от 20.10.2024 года (референдума о евроинтеграции — ред.)», — написала в своем Telegram-канале Караман.
По ее словам, депутаты-коммунисты считают неправильным решение ЦИК, согласно которому граждане за рубежом могут голосовать по просроченным паспортам, поэтому в скором времени выйдут в парламент с соответствующим законопроектом. «Также депутаты коммунисты придут в парламент с предложением ужесточения наказания за призывы к ненависти и дискриминации в обществе», — отметила депутат.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Преамбула конституции дополнилась двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.