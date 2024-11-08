Текслер предложил создать специальный цифровой инвестиционный рубль

Об этом он заявил в ходе Русского экономического форума 8 ноября. Мероприятие проходит в южноуральской столице.
Глава региона отметил, что поддержка промышленной роботизации поможет стабилизировать ситуацию с высокой инфляцией в России: «Внедрение промышленных роботов лечит инфляцию, понимаете, за счет роста производительности труда. И вот такие проекты, которые одновременно являются антиинфляционной мерой и работают над ростом инвестиций, — на наш взгляд, такие проекты должны поддерживаться».
Алексей Текслер добавил, что в качестве инструмента для финансирования важных направлений может быть эффективен цифровой рубль: «Мы предлагаем пойти дальше, сделать такой специальный цифровой инвестиционный рубль, который позволял бы фондировать институты развития под реализацию проектов, ну, к примеру, таких как внедрение промышленных роботов».
Он напомнил, что движение цифрового рубля возможно проследить, поэтому его использование позволит «накладывать определенные ограничения на перетекание этого рубля в потребительский сектор», стимулируя при этом ключевые направления.
Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). Пилот с реальными цифровыми рублями начался в августе 2023 года. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года.
Русский экономический форум — площадка для формирования эффективной экономической стратегии в реалиях нового времени. РЭФ объединяет представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний, федеральной власти, а также регионов.