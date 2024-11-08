Текслер предложил создать специальный цифровой инвестиционный рубль

Глава региона отметил, что поддержка промышленной роботизации поможет стабилизировать ситуацию с высокой инфляцией в России: «Внедрение промышленных роботов лечит инфляцию, понимаете, за счет роста производительности труда. И вот такие проекты, которые одновременно являются антиинфляционной мерой и работают над ростом инвестиций, — на наш взгляд, такие проекты должны поддерживаться».