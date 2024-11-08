В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации

Игорь Владимирович Крутьков родился 14 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование — закончил Днепропетровский госинститут физической культуры и спорта в 2001 году по специальности «Физическое воспитание», также он получил диплом Университета экономики и управления в Симферополе в 2018 году, специальность — «Управление персоналом».