В Ленинском районе Крыма избрали главу администрации

«Сессия состоялась. Главой администрации назначен Игорь Крутьков», — отметили в администрации.
В конкурсе на вакантную должность главы администрации района участвовали всего четыре кандидата Игорь Крутьков, Владимир Отинов, Елена Аюпова, Екатерина Селезнева.
Игорь Владимирович Крутьков родился 14 мая 1979 года. Имеет высшее профессиональное образование — закончил Днепропетровский госинститут физической культуры и спорта в 2001 году по специальности «Физическое воспитание», также он получил диплом Университета экономики и управления в Симферополе в 2018 году, специальность — «Управление персоналом».
В разные годы работал учителем физкультуры, был подсобным рабочим и докером-механизатором в Керченском морпорту.
В период с 2010-го по 2014-й годы занимал должность главы Войковского сельсовета Ленинского района. В 2014-м стал председателем Войковского сельского совета — главой администрации Войковского сельского поселения Ленинского района Крыма. На этой должности работал до сентября 2023-го года.
В период с апреля 2023-го по сентябрь 2024 года был заместителем главы администрации города Керчь, а с сентября — первым замглавы администрации Ленинского района.