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МИД РФ ответил на обвинения Канады в диверсиях нотой протеста

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на претензии со стороны Канады, связанные с якобы планируемыми диверсиями против стран НАТО. Заместителю посла недружественного государства в Москве вручили ноту протеста.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Интерфакс», дипломатическое обращение от МИД России, адресованное посольству Канады, связано с «лживыми обвинениями в якобы планируемых “российских диверсиях” против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции».

Представителю канадской стороны заявили, что информация о якобы российских актах вредительства, которая распространяется с подачи США и их сателлитов, является домыслами и свидетельствует о подготовке «грубой антироссийской провокации».

В МИДе отметили, что ложные данные являются частью ведущейся против России гибридной войны, добавив, что наемники из Канады участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима с одобрения Джастина Трюдо и правительства.

В ноте говорится, что если антироссийская провокация все-таки будет реализована, даже под «чужим флагом», то ответственность за нее Россия возложит в том числе на Канаду, которая заранее выдвигает обвинения в адрес РФ.

Канадской стороне также сообщили, что на все враждебные шаги Россия даст соответствующий ответ, поэтому властям Канады лучше отказаться от действий, которые могут усилить противостояние с РФ.

дипломатия