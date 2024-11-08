Представителю канадской стороны заявили, что информация о якобы российских актах вредительства, которая распространяется с подачи США и их сателлитов, является домыслами и свидетельствует о подготовке «грубой антироссийской провокации».
В МИДе отметили, что ложные данные являются частью ведущейся против России гибридной войны, добавив, что наемники из Канады участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима с одобрения Джастина Трюдо и правительства.
В ноте говорится, что если антироссийская провокация все-таки будет реализована, даже под «чужим флагом», то ответственность за нее Россия возложит в том числе на Канаду, которая заранее выдвигает обвинения в адрес РФ.
Канадской стороне также сообщили, что на все враждебные шаги Россия даст соответствующий ответ, поэтому властям Канады лучше отказаться от действий, которые могут усилить противостояние с РФ.