Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе

«Мы не признаем Майю Санду нашим президентом, она нелегиминый президент. Истинный — Александр Стояногло. Мы протестуем и требуем их (членов ЦИК. — Прим. ред.) отставки, потому что они марионетки Санду и ПДС. Дальше мы будем протестовать у Конституционного суда, они тоже их марионетки», — произнес он перед собравшимися.