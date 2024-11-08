Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе

«Мы не признаем Майю Санду нашим президентом, она нелегиминый президент. Истинный — Александр Стояногло. Мы протестуем и требуем их (членов ЦИК. — Прим. ред.) отставки, потому что они марионетки Санду и ПДС. Дальше мы будем протестовать у Конституционного суда, они тоже их марионетки», — произнес он перед собравшимися.
Как отметил Додон, за всю историю существования социалисты провели сотни акций протестов, но они были мирные.
«В ближайшие недели и месяцы мы поднимем всю страну. У нас украли победу и надежду на будущее. Если не поднимемся, нас никто не спасет. Сегодня начинаем и закончим тогда, когда эта власть покинет свои кабинеты. Долой Майю Санду», — резюмировал глава партии.
В понедельник социалисты заявили, не признают результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победителем выборов. Сегодня они бойкотировали пленарное заседание парламента.
Выборы президента и еврореферендум в Молдавии.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33% голосов, а Стояногло — 44,67, при этом победу первой обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке «Победа».
Двадцатого октября состоялся референдум о евроинтеграции Молдавии, на котором за высказались 50,46%, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Конституционный суд республики 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: «Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и «Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.