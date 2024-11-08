Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов вышла на протест перед зданием ЦИК республики с требованием отставки членов комиссии, заявил лидер политформиррования Игорь Додон.
Депутаты от социалистов в пятницу бойкотировали пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Центральной избирательной комиссии и проведением акции протеста перед зданием ЦИК.
«Мы не признаем Майю Санду нашим президентом, она нелегиминый президент. Истинный президент — Александр Стояногло. Мы протестуем и требуем их (членов ЦИК — ред.) отставки, потому что они марионетки Майи Санд и ПДС (правящей партии “Действие и солидарность” — ред.). Дальше мы будем протестовать у Конституционного суда, они тоже их марионетки».
По его словам, социалисты за свою историю существования провели сотни протестов, и это были мирные акции. «В ближайшие недели и месяцы мы поднимем всю страну. У нас украли победу и надежду на будущее. Если мы не поднимемся, нас никто не спасет. Сегодня начинаем протесты, и закончим тогда, когда эта власть покинет свои кабинеты. Долой Майю Санду», — подчеркнул Додон.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия «Действие и солидарность», набрала 55,33% голосов, Стояногло — 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81%. О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке «Победа».
Двадцатого октября состоялся референдум о евроинтеграции Молдавии, на котором за высказались 50,46%, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Конституционный суд республики 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: «Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова» и «Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова». Поправки официально вступили в силу 5 ноября.