Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе

По его словам, социалисты за свою историю существования провели сотни протестов, и это были мирные акции. «В ближайшие недели и месяцы мы поднимем всю страну. У нас украли победу и надежду на будущее. Если мы не поднимемся, нас никто не спасет. Сегодня начинаем протесты, и закончим тогда, когда эта власть покинет свои кабинеты. Долой Майю Санду», — подчеркнул Додон.