Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил Витебщину с Норвегией, Финляндией и севером России. Об этом он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сказал в пятницу, 8 ноября 2024 года, выступая на областном фестивале «Дожинки-2024» в Полоцке.
Лукашенко констатировал, что Витебская область, сравнивая ее, скажем, с южными регионами Беларуси, имеет свои особенности, главным образом, климатические.
— Если сравнить с другими странами, возьмите Норвегию, Финляндию, север России — они же еще в более сложных условиях в плане земледелия. Но живут и работают. И будут жить. Я к тому, что витебские люди где-то там никому не нужны. Мы будем с вами жить на этой земле! Но надо четко определиться, чем мы будем здесь заниматься, если люди остались, — где будут работать, какая зарплата, какие условия труда, — сказал Лукашенко.
Президент также отметил, что в самом ближайшем будущем, «весной, в марте месяце мы соберемся и обсудим, что вы сделали, что не сделали, и окончательно определимся, что же делать с Витебской областью».
Лукашенко считает целесообразным в первую очередь определить места, где будут построены молочно-товарные комплексы:
— Если есть корова, значит, есть и говядина. Бычков — на откорм, телочек — для воспроизводства, будущие коровы — доим молоко. И под это должна быть кормовая база: комплекс и энное количество гектаров исходя из вашего плодородия вокруг комплекса, — констатировал президент, обращаясь к собравшимся.
Ранее мы писали о том, что в Полоцке Лукашенко вручили на шкуре волка боевой меч времен Всеслава Чародея (тут про это).