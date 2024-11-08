Лукашенко сравнил Витебщину с Норвегией, Финляндией и севером России

— Если сравнить с другими странами, возьмите Норвегию, Финляндию, север России — они же еще в более сложных условиях в плане земледелия. Но живут и работают. И будут жить. Я к тому, что витебские люди где-то там никому не нужны. Мы будем с вами жить на этой земле! Но надо четко определиться, чем мы будем здесь заниматься, если люди остались, — где будут работать, какая зарплата, какие условия труда, — сказал Лукашенко.