В Ленобласти появилась еще одна памятная дата, на этот раз связанная со Шлиссельбургом

Законопроект, вносящий изменения в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области», инициирован депутатами Михаилом Коломыцевым, Андрем Гардашниковым. Законопроектом предлагается установить новую памятную дату Ленинградской области — «День освобождения города Шлиссельбурга от немецко-фашистских захватчиков — 18 января».
Авторы законопроекта уточняют, что памятная дата региона 18 января 1943 года является не только днем прорыва блокады Ленинграда, но и днем освобождения Шлиссельбурга. Ведь особое стратегическое положение Шлиссельбурга сыграло важную роль в ходе битвы за Ленинград: с оккупации Шлиссельбурга 8 сентября 1941 года началась блокада, а с освобождением Шлиссельбурга в ходе операции «Искра», наряду с освобождением в тот же день Рабочего поселка № 1, Рабочего посёлка № 5 и деревни Липка, блокада Ленинграда была прорвана.
Законодательное закрепление дня освобождения города Шлиссельбурга от немецко-фашистских захватчиков, по мнению авторов, увековечит память об этом важном военно-историческом событии для будущих поколений жителей Ленинградской области. Таким образом, 18 января мы будем теперь отмечать двойной праздник — День прорыва блокады и День освобождения Шлиссельбурга.