В Ленобласти появилась еще одна памятная дата, на этот раз связанная со Шлиссельбургом

Авторы законопроекта уточняют, что памятная дата региона 18 января 1943 года является не только днем прорыва блокады Ленинграда, но и днем освобождения Шлиссельбурга. Ведь особое стратегическое положение Шлиссельбурга сыграло важную роль в ходе битвы за Ленинград: с оккупации Шлиссельбурга 8 сентября 1941 года началась блокада, а с освобождением Шлиссельбурга в ходе операции «Искра», наряду с освобождением в тот же день Рабочего поселка № 1, Рабочего посёлка № 5 и деревни Липка, блокада Ленинграда была прорвана.