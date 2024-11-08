ИА «Новороссия» заявило о гибели генерал-майора Клименко в зоне СВО

Однако Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» выяснил, что группа, в составе которой был Клименко, передвигалась на мотоциклах мимо блокпоста Красногоровки в ДНР. Рядом с ним их атаковали украинские FPV-дроны — генерал получил ранение и был госпитализирован. В больнице Клименко перевели в реанимацию, но спасти его врачи не смогли. В 22:00 они констатировали смерть военнослужащего.