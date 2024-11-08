Маск назвал канцлера ФРГ Шольца глупцом

6 ноября Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера; за ним последовали министр юстиции Марко Бушман, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер. Шольц планирует поставить перед бундестагом вопрос о доверии правительству. Если депутаты вынесут вотум недоверия, то в Германии в марте 2025 года состоятся парламентские выборы.