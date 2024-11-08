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Маск назвал канцлера ФРГ Шольца глупцом

Миллиардер Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца глупцом, комментируя распад правящей коалиции в Германии.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщают «Ведомости», Маск в соцсети Х написал на немецком языке: «Олаф — глупец».

Так он отреагировал на правительственный кризис в Германии, за которым последуют внеочередные выборы.

6 ноября Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера; за ним последовали министр юстиции Марко Бушман, министр транспорта Фолькер Виссинг и министр образования Беттина Штарк-Ватцингер. Шольц планирует поставить перед бундестагом вопрос о доверии правительству. Если депутаты вынесут вотум недоверия, то в Германии в марте 2025 года состоятся парламентские выборы.