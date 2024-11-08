Что пишут зарубежные СМИ о выступлении Владимира Путина на «Валдае»

Devdiscourse
Высказывания Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркивают необходимость более комплексного подхода к глобальному ядерному разоружению с привлечением всех стран, обладающих ядерным потенциалом, к будущим переговорам.
The Asia Live
То, как Трамп и Путин будут ориентироваться в бурных водах мировой политики, может определить не только будущее украинского конфликта, но и более широкую траекторию международных отношений в мире, который все больше отличается многополярной напряженностью.
The Hill
Наконец-то Путин прервал молчание и поздравил Трампа с победой на выборах. Трамп и Путин имеют тесные связи, в чем следующий «обитатель» Белого дома не постеснялся признаться.
NDTV World
С помощью публичных заявлений они стремятся получить преимущество в его обещаниях добиться урегулирования конфликта на Украине.
Firstpost
Поздравительное послание Путина поступило позже, чем ожидалось. В среду Кремль осторожно заявил, что потребуется время, чтобы оценить, согласуются ли действия Трампа на посту президента с его предвыборным обещанием положить конец конфликту на Украине.
The Indian Times
Несмотря на известное восхищение Трампа Путиным, российский лидер на «Валдае» отметил, что первый президентский срок Трампа ознаменовался введением беспрецедентных санкций против России.
The Sun
Речь Путина об убедительной победе Трампа прозвучала на фоне высказывания пресс-секретаря Дмитрия Пескова о желании республиканцев положить конец конфликту на Украине в течение нескольких дней.
The New York Times
Путин рассыпался в похвалах Трампу, что является признаком того, что Кремль быстро пытается извлечь выгоду из явной симпатии избранного президента к России.
The Straits Times
Путин заявил, что Россия готова восстановить отношения с США, но мяч на стороне Вашингтона.
Time
Путин играет жестко, вступая в переговоры с Трампом.
Daily Wrap
Тон Путина явно потеплел, когда на форуме «Валдай» он заговорил о Трампе. Путин неожиданно протянул Трампу оливковую ветвь.
GB News
Заявление Путина о возобновлении диалога прозвучало на фоне давней напряженности в отношениях между Россией и западными странами.
Le Monde
Слова Путина о готовности начать диалог с западными странами ознаменовали сейсмический сдвиг по сравнению с ледяным молчанием, которое существовало между Байденом и Путиным с начала конфликта на Украине.