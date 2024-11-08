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Что пишут зарубежные СМИ о выступлении Владимира Путина на «Валдае»

Президент РФ Владимир Путин 7 ноября выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», проходившего в этом году в Сочи.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Devdiscourse

Высказывания Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркивают необходимость более комплексного подхода к глобальному ядерному разоружению с привлечением всех стран, обладающих ядерным потенциалом, к будущим переговорам.

The Asia Live

Из выступления Путина ясно одно: американо-российские отношения находятся на критическом этапе.

То, как Трамп и Путин будут ориентироваться в бурных водах мировой политики, может определить не только будущее украинского конфликта, но и более широкую траекторию международных отношений в мире, который все больше отличается многополярной напряженностью.

The Hill

Наконец-то Путин прервал молчание и поздравил Трампа с победой на выборах. Трамп и Путин имеют тесные связи, в чем следующий «обитатель» Белого дома не постеснялся признаться.

За их отношениями стоит наблюдать в ближайшие четыре года.

NDTV World

В четверг лидеры Украины и России начали борьбу за влияние на Трампа сразу после выборов в США: первый — в Будапеште, второй — в Сочи на форуме «Валдай».

С помощью публичных заявлений они стремятся получить преимущество в его обещаниях добиться урегулирования конфликта на Украине.

Firstpost

Поздравительное послание Путина поступило позже, чем ожидалось. В среду Кремль осторожно заявил, что потребуется время, чтобы оценить, согласуются ли действия Трампа на посту президента с его предвыборным обещанием положить конец конфликту на Украине.

The Indian Times

Сдержанная позиция Кремля отражает его отношение к выборам в США как к выбору между двух зол.

Несмотря на известное восхищение Трампа Путиным, российский лидер на «Валдае» отметил, что первый президентский срок Трампа ознаменовался введением беспрецедентных санкций против России.

The Sun

Речь Путина об убедительной победе Трампа прозвучала на фоне высказывания пресс-секретаря Дмитрия Пескова о желании республиканцев положить конец конфликту на Украине в течение нескольких дней.

The New York Times

Путин рассыпался в похвалах Трампу, что является признаком того, что Кремль быстро пытается извлечь выгоду из явной симпатии избранного президента к России.

The Straits Times

Путин заявил, что Россия готова восстановить отношения с США, но мяч на стороне Вашингтона.

Time

Путин играет жестко, вступая в переговоры с Трампом.

Это выделяет российского президента среди европейских лидеров.

Daily Wrap

Тон Путина явно потеплел, когда на форуме «Валдай» он заговорил о Трампе. Путин неожиданно протянул Трампу оливковую ветвь.

GB News

Заявление Путина о возобновлении диалога прозвучало на фоне давней напряженности в отношениях между Россией и западными странами.

Это значительный дипломатический жест со стороны российского лидера, предполагающий потенциальные сдвиги в международных отношениях после победы Трампа на выборах.

Le Monde

Слова Путина о готовности начать диалог с западными странами ознаменовали сейсмический сдвиг по сравнению с ледяным молчанием, которое существовало между Байденом и Путиным с начала конфликта на Украине.

Путин Владимир