Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор Шарташского лесопарка заявил об отставке

После двух лет работы директор Шарташского лесопарка заявил об отставке.

Источник: Комсомольская правда

Директор Шарташского лесного парка Сергей Бондарев заявил об отставке по личным обстоятельствам. Он занимал должность два года. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на его соцсети.

— Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы, — рассказал Бондарев.

Ранее стало известно, что начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина может стать директором института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета.