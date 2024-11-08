Директор Шарташского лесопарка заявил об отставке

Директор Шарташского лесного парка Сергей Бондарев заявил об отставке по личным обстоятельствам. Он занимал должность два года. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на его соцсети.
— Путь, который мы с командой проделали за минувшие два года, стал для меня, без преувеличения, очень важной эпохой и подарил мне бесценный опыт: трудности, победы, неожиданные повороты, достижения и радость от проделанной работы, — рассказал Бондарев.
Ранее стало известно, что начальник Управления по физической культуре и спорту администрации города Екатеринбурга Людмила Фитина может стать директором института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета.