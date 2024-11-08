Лукашенко назвал интеллектуальный потенциал Беларуси колоссальным

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом. Об этом глава государства сказал на областном фестивале «Дажынкі-2024», который проходит в Полоцке, видео выступления публикует Telegram-канал «Пул Первого».
«Отсутствие природных преимуществ и обусловленные им трудности, холодный климат, сложные почвы, недостаток ископаемых углеводородов мы должны компенсировать тем, в чем особенно сильны: интеллектом, мозгами. И это касается не только Витебщины. Интеллектуальный потенциал Беларуси колоссален».
Он обратил внимание на то, что республика относится к государствам, которые обладают высоким уровнем человеческого развития. Поэтому, отметил глава государства, основой прогресса должны стать именно интеллектуальные технологии.
Речь шла, в том числе, об автоматизации и роботизации процессов, включая внедрение этих технологий в сферу сельского хозяйства.
Развитие сельского хозяйства способно значительно повысить привлекательность этой сферы для представителей молодого поколения, уверен белорусский лидер.
«Село должно идти в ногу со временем, нам нужно вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя», — подчеркнул президент.
Беларуси необходимо создавать современные агрогородки, строить качественное жилье, обеспечивать молодежь достойными условиями труда, в том числе финансовыми.