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Лукашенко назвал интеллектуальный потенциал Беларуси колоссальным

Белорусский лидер обратил внимание, что село должно развиваться и привлекать представителей молодого поколения.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обладает колоссальным интеллектуальным потенциалом. Об этом глава государства сказал на областном фестивале «Дажынкі-2024», который проходит в Полоцке, видео выступления публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Отсутствие природных преимуществ и обусловленные им трудности, холодный климат, сложные почвы, недостаток ископаемых углеводородов мы должны компенсировать тем, в чем особенно сильны: интеллектом, мозгами. И это касается не только Витебщины. Интеллектуальный потенциал Беларуси колоссален».

сказал президент.

Он обратил внимание на то, что республика относится к государствам, которые обладают высоким уровнем человеческого развития. Поэтому, отметил глава государства, основой прогресса должны стать именно интеллектуальные технологии.

Речь шла, в том числе, об автоматизации и роботизации процессов, включая внедрение этих технологий в сферу сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства способно значительно повысить привлекательность этой сферы для представителей молодого поколения, уверен белорусский лидер.

«Село должно идти в ногу со временем, нам нужно вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя», — подчеркнул президент.

Беларуси необходимо создавать современные агрогородки, строить качественное жилье, обеспечивать молодежь достойными условиями труда, в том числе финансовыми.

Лукашенко Александр