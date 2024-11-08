Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.

Источник: РИА "Новости"

«Общество с ограниченной ответственностью “Дом творчества “Санаторий Алуштинский” обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей”, — говорится в документе.

По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября. Представители обеих сторон должны предоставить дополнительные доказательства для обоснования своих позиций.

В Союз кинематографистов России входят около пяти тысяч человек. Председателем организации является народный артист России, актер и кинорежиссер Никита Михалков.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму посчитают ущерб от похищенных Украиной десять лет назад пенсий и соцвыплат.

В октябре Верховный суд Республики Крым предварительно рассмотрел иск Общественной палаты Крыма в интересах граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым, о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады со стороны Украины.

В августе арбитражный суд Крыма полуострова удовлетворил иски крымских предприятий о взыскании ущерба от украинской водной блокады. Год назад Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова.