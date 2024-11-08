Санаторий в Крыму подал к Украине иск на 48,8 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Санаторий в Крыму планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. Здравница принадлежит Союзу кинематографистов РФ, который возглавляет Никита Михалков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке судебного делопроизводства.