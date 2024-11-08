Губернаторы Текслер и Анохин обсудили перспективы сотрудничества регионов

Во время II Русского экономического форума состоялась встреча главы Челябинской области Алексея Текслера с губернатором Смоленской области Василием Анохиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между регионами в различных областях: бизнесе, образовании и культуре, а также наметили планы по подписанию соответствующего соглашения.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор Смоленской области посетил промышленные предприятия Челябинска и заметил, что Смоленск уже сейчас закупает южноуральскую продукцию. К тому же он высоко оценил меры поддержки для бизнеса.
Главы регионов обсудили возможность проведения бизнес-миссий для предпринимателей из Челябинской и Смоленской областей.
Алексей Текслер сообщил, что региону нужны надежные партнеры, ведь промышленность развивается активно. Ключевым вопросом является развитие среднего профессионального образования и высшей школы.
— Мы строим межуниверситетский кампус, и я знаю, что у вас тоже есть такие планы. Культурная и гуманитарная сферы также очень важны для укрепления наших связей, — добавил глава Челябинской области.
Стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве между регионами.