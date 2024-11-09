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В США сделали заявление о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Владимиру Зеленскому придется отказаться от Крыма, а США нужно прийти к соглашению с Россией и завершить конфликт на Украине. Об этом заявил бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер, пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он на самом деле и не был украинским, это случилось случайно», — заявил бывший посол США при НАТО в эфире Al Jazeera English.

Роберт Хантер также указал на одну из главных ошибок Америки — недостаточный уровень взаимодействия с Россией. По его словам, США пора признать, что Россия не собирается никуда уходить.

«При нескольких администрациях разных партий, они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине».

считает Хантер

Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и отметил, что заявления победившего на недавних выборах президента Америки Дональда Трампа о намерении восстановить отношения с Россией и завершить конфликт на Украине заслуживают внимания.