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Нетаньяху назначил нового посла в США

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назначил нового посла страны в США, им станет Йехиэль Лайтер, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение назначить доктора Йехиэля Лайтера послом Израиля в Соединенных Штатах», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщает издание The Times of Israel, это связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах США. Лайтер сменит на этом посту нынешнего посла в Вашингтоне Майкла Герцога.

Лайтер родился в Штатах и хорошо знаком с американской администрацией и обществом. Как отмечается, он занимал ряд высоких должностей на государственной службе Израиля. Так, в частности, Лайтер был заместителем главы министерства образования, он также был руководителем аппарата министра финансов и исполняющим обязанности председателя совета директоров компании «Морские порты Израиля».

Нетаньяху назвал Лайтера талантливым дипломатом и глубоко понимающим американскую культуру и политику человеком. Премьер-министр также пожелал новому послу успехов в работе.

О том, что Трамп выиграл президентские выборы, стало известно 6 ноября. Инаугурация пройдет 20 января 2025 года.

В Вашингтоне перед его инаугурацией пройдет народный марш 50 тыс. противников избранного президента. Марш запланирован на 18 января, за два дня до вступления Трампа в должность.

дипломатия