Нетаньяху назначил нового посла в США

Лайтер родился в Штатах и хорошо знаком с американской администрацией и обществом. Как отмечается, он занимал ряд высоких должностей на государственной службе Израиля. Так, в частности, Лайтер был заместителем главы министерства образования, он также был руководителем аппарата министра финансов и исполняющим обязанности председателя совета директоров компании «Морские порты Израиля».