Европа лишилась «головы»: правительственный кризис в Германии

В Европе начался политический паралич, как раз когда ее многочисленные тлеющие кризисы приближаются к точке кипения, пишут Бертран Бенуа и Том Фэрлисс в статье для The Wall Street Journal.

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Франция и Германия — ключевые державы континента — переживают месяцы бессильного самоанализа по мере накопления проблем — от потенциально враждебной второй администрации Дональда Трампа до экономических встречных ветров из Китая и упорного продвижения России на Украине, говорится в статье.

Политические течения, перетасовывающие правительства по всей Европе, похожи на те, которые подтолкнули Трампа вернуть себе президентство, сенат и, вполне возможно, палату представителей.

Избиратели по обе стороны Атлантики пребывают в не лучшем настроении: они недовольны экономикой и не впечатлены попытками политиков контролировать всплеск нелегальной иммиграции.

Но в то время как экономика США в целом стабильна, восстановление Европы после недавних экономических потрясений проходит вяло, особенно в промышленных центрах Германии.

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Новоиспеченный президент США Трамп заявил, что введет 20%-ные пошлины на весь европейский импорт и еще более высокие пошлины в отношении Китая. По оценкам экономического института Ifo, они могут сократить немецкий экспорт в США и Китай на 15% и 10% соответственно. Ожидается, что уже зимой в Германии начнется рецессия.

Тем временем открытая неприязнь Трампа к Украине усиливает давление на Европу, вынуждая ее усилить поддержку Киева и заняться собственным перевооружением.

Трамп неоднократно говорил, что не намерен защищать членов НАТО, которые направляют недостаточно средств на оборону. По мнению аналитиков по вопросам безопасности, переизбрание Трампа и политический вакуум в Европе могут открыть «окно уязвимости», которым не применит воспользоваться Москва.

Но вместо адекватной реакции на все эти вызовы крупнейшие державы Европы в ​​обозримом будущем, скорее всего, будут поглощены внутренней политикой.

После развала коалиционного правительства в ФРГ канцлер Олаф Шольц заявил, что назначит вотум доверия в парламенте на 15 января. Если Шольц, как и ожидается, не получит вотум, то на середину марта будут назначены досрочные выборы. Поскольку ни одна партия не добьется абсолютного большинства, переговоры о формировании новой коалиции могут затянуться до начала июня.

Шольц рассчитывает на поддержки оппозиции, чтобы принять некоторые срочные законопроекты — по экономике, помощи Украине, безопасности и иммиграции.

Германия уже выделила Украине более 15 млрд евро, что делает ее вторым по значимости спонсором Киева после США.

Но правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), который сейчас лидирует в опросах общественного мнения, не склонен помогать неудачнику Шольцу принимать законы, пока он готовит свою предвыборную кампанию.

Лидер ХДС Фридрих Мерц настаивал на проведении вотума доверия уже на следующей неделе, но Шольц отклонил такую возможность. Многие немецкие предприятия во главе с могущественным Федеральным союзом немецкой промышленности (BDI) тоже заинтересованы в скорейшей отставке Шольца и проведении более ранних выборов.

Но, как предупреждают социологи, следующая коалиция в ФРГ может оказаться такой же хрупкой и недееспособной, как предыдущая. Они объясняют это тем, что нынешний раздробленный политический ландшафт Германии заставил больше партий — часто с сильно разнящимися взглядами — объединяться для формирования парламентского большинства. Это затрудняет разработку согласованных мер реагирования на экономический кризис.

Доли немецких производителей на мировом рынке тают: китайские конкуренты переманивают у них клиентов и на родине, и на рынках третьих стран.

Промышленное производство сокращается в стране с 2017 года, а ВВП Германии в этом году, предположительно, снизится второй год подряд. Сюда же следует добавить пресловутые пошлины Трампа, которые, по расчетам Ifo, могут обойтись Германии сокращением ВВП на 33 млрд евро.

У Германии небольшой государственный долг по сравнению с ее более мелкими европейскими соседями. Но обратная сторона такой бережливости вылилась в годы недоинвестирований и оставила страну с разваливающейся инфраструктурой: выбоины на шоссейных дорогах, разрушающиеся мосты, поезда, которые больше не ходят по расписанию, одно из самых низких развертываний оптоволоконных сетей в Европе, аналоговое государственное управление, застрявшее в бумажном веке, и истощенные силы обороны.

Многие экономисты осуждают растущую поляризацию вокруг долгового тормоза, который превращается в тотем для правых и пугало для левых. По их словам, текущие проблемы требуют сочетания дополнительных государственных инвестиций, снижения налогов и ослабления регулирования.

В последний раз Германия сталкивалась с серьезным экономическим кризисом в начале 2000-х годов. После воссоединения страны на рынке недвижимости лопнул пузырь, компании столкнулись с одними из самых высоких затрат на рабочую силу в мире, а безработица приближалась к пяти миллионам. Тогда правительство отреагировало сокращением расходов на социальное обеспечение и охрану труда, что в конечном итоге привело к волне найма и двум десятилетиям роста.