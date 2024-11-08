Эксперты назвали целью фейка об отставке Хабирова дестабилизацию Башкирии.

Сегодня некоторые медиаресурсы и телеграм-каналы опубликовали фейк о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров в скором времени должен покинуть пост. Поводом для информационных вбросов послужило награждение руководителя республики орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, указ о котором на днях подписал Президент России Владимир Путин. ИА «Башинформ» провело расследование и выяснило, кто стоит за провокацией.
Позже, 8 ноября, фейк массированно разлетелся по другим телеграм-ресурсам. Так, «Футляр для курая — КушТау #Куштаубудетжить» разместил якобы уже более точную информацию об отставке Хабирова, и новость начали активно распространять «копипастом» и репостами в других каналах и группах. Разумеется, отметился здесь беглый преступник и иноагент Руслан Габбасов*, призывающий из-за рубежа к отделению Башкирии и расчленению страны.
Вбросы начали размещать на личных страницах. К примеру, лженовость опубликовала некая Элеонора Романова — по данным с ее страницы ВК, является членом региональной благотворительной организации «Хантер-синдром». У себя она публикует материалы по заведенному на ее организацию уголовному делу и негативные материалы про властей Башкирии.
После того, как информация об уходе Хабирова не подтвердилась, «Пруфы» опубликовали комментарии экспертов и политологов с опровержениями слухов, которые само издание изначально и запустило. Схожие посты разместили «Аспекты — Башкортостан». Среди других групп и каналов, «хайпанувших» на фейке — «Пульс Уфы», «НеудаЩа — Волга и Урал», «Подслушано Нуриман», «Инсайдер Башкортостан»
Анализ инфовброса провел паблик «Фактчекинг по-башкирски», который занимается развенчиванием подобной недостоверной информации. Авторы назвали основной задачей таких фейков дестабилизацию и раскачку опорного региона России, а также срыв планов по набору добровольцев и поддержке военнослужащих СВО.
«Вчера зафиксировали информационные атаки на полк “Башкортостан”. Прогаббасовский телеграм-канал, традиционно, истерически отреагировал на наше опровержение. Многие блогеры и СМИ, в том числе “Пруфы” подхватили эту волну. Рауфа Рахимова и ее ресурсы уже не раз подтверждали приверженность к поддержке информационных атак наших врагов из-за рубежа», — пишет «Фактчекинг».
С этим мнением солидарен старший научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук РБ Александр Кобыскан. Он считает, что резонансные фейки — элемент борьбы против территориальной целостности России.
«Против нашей страны и против нашей республики давно ведется деструктивная деятельность из-за рубежа, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в регионах, особенно в национальных. И наша республика также находится под ударом этих информационных атак, цель которых — ослабление наших сил в период СВО, а в конечном итоге — территориальный распад нашей страны. С учетом того, что Башкортостан с его ресурсами оказывает очень большую поддержку СВО, естественно, что Глава республики периодически попадает под удар таких фейковых атак. Последнюю мы наблюдаем сейчас. Она вызвана недавним награждением Радия Хабирова. Были отмечены как раз его выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности. Это и сподвигло организаторов фейковых атак на разносторонние интерпретации и раскачку ситуации».
По его словам, фейковая информация всегда появляется внезапно и вызывает какие-то эмоции: ей хочется поделиться. Но у такой информации нет никаких подтверждений в официальных источниках, а тиражируется она преимущественно по маргинальным телеграм-каналам.
Как рассказал политолог, председатель Молодежного правительства Башкирии Вильдан Исянгильдин, эта ситуация — яркий пример технологий и методики использования фейков.
«Тот формат трансляции информации и репостов данной фейковой информации через один источник является стандартным механизмом и типовым шаблоном, когда эти вбросы приобретают определенную популярность», — пояснил Исянгильдин.
*Росфинмониторинг включил Руслана Габбасова в перечень экстремистов и террористов. Также покинувший территорию России Руслан Габбасов признан минюстом РФ иноагентом.