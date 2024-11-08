Эксперты назвали целью фейка об отставке Хабирова дестабилизацию Башкирии.

«Против нашей страны и против нашей республики давно ведется деструктивная деятельность из-за рубежа, направленная на дестабилизацию внутриполитической ситуации в регионах, особенно в национальных. И наша республика также находится под ударом этих информационных атак, цель которых — ослабление наших сил в период СВО, а в конечном итоге — территориальный распад нашей страны. С учетом того, что Башкортостан с его ресурсами оказывает очень большую поддержку СВО, естественно, что Глава республики периодически попадает под удар таких фейковых атак. Последнюю мы наблюдаем сейчас. Она вызвана недавним награждением Радия Хабирова. Были отмечены как раз его выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности. Это и сподвигло организаторов фейковых атак на разносторонние интерпретации и раскачку ситуации».