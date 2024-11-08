Социалисты на митинге потребовали отставки ЦИК

«Король голый! У нашей королевы и ее свиты нет поддержки в стране. Власть сама себе нарисовала эту победу, и сама в нее поверила. Народ Молдовы проголосовал против Майи Санду. Народ Молдовы выбрал Александра Стояногло», — заявила активист Алена Пилипецкая.