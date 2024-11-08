Социалисты на митинге потребовали отставки ЦИК

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) провела перед зданием Центризбиркома (ЦИК) Молдовы акцию протеста, заблокировав прилегающую улицу.
Участники протестовали против утверждения итогов второго тура выборов президента Молдовы, а также конституционного референдума, и скандировали антиправительственные лозунги.
Ранее в ПСРМ заявили, что депутаты-социалисты бойкотируют пятничное пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в ЦИК. Социалисты намерены оспорить результаты президентских выборов в Конституционном суде.
«ЦИК покрывает беззакония. Комиссия регулярно отказывалась реагировать на наши жалобы. Наш посыл Центризбиркому прост — в отставку!».
Депутат-социалист Иванна Кексал отметила, что власти лишили права голоса сотни тысяч проживающих в России молдавских граждан. «Этим власть унизила не только их, но и всех нас!» — отметила депутат.
Участники протеста обратили также внимание на то, что переизбранная в воскресенье президент Молдовы Майя Санду уже в четверг отправилась за границу — в Венгрию, для участия в саммите европейского политсообщества.
«Король голый! У нашей королевы и ее свиты нет поддержки в стране. Власть сама себе нарисовала эту победу, и сама в нее поверила. Народ Молдовы проголосовал против Майи Санду. Народ Молдовы выбрал Александра Стояногло», — заявила активист Алена Пилипецкая.
Лидер социалистов Игорь Додон заявил, что в ближайшее время протесты могут продолжиться и охватить всю республику.
«У нас украли победу и надежду на будущее. Если мы не поднимемся, нас никто не спасет! Мы боремся за будущее наших детей, за наши семьи, за Молдову!» — заявил Додон.
Депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что результаты президентских выборов стали следствием использования ЦИК в интересах Майи Санду.
«Санду опирается на поддержку чиновников, а не народа. На выборах Молдова избрала президентом Александра Стояногло», — подчеркнул он.
По его словам, жители страны в ходе президентских выборов выразили вотум недоверия Санду.
Вице-спикер Влад Батрынча назвал ЦИК «ключевым инструментом Санду», а его руководство — «соучастниками беззакония и схем команды PAS».