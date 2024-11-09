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Дятлова рассказала, как специально завела губернатора на улицу без тротуаров

Пешеходных тропинок не было там исторически.

Источник: Клопс

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время инспекции провела губернатора области Алексея Беспрозванных по одной из лишённых тротуаров улиц, где люди ходят среди машин. Об этом сити-менеджер сообщила журналистам во время выездного совещания в четверг, 8 ноября.

«Смотрели участок на Катина, и потом я специально завела губернатора на Художественную. Улица без тротуаров, движение пешеходов по обочине. На этой улице никогда не было тротуаров от слова совсем».

рассказала Дятлова

В итоге спустя несколько месяцев на Художественной впервые обустраивают пешеходные тропинки. Мощение плиткой с бордюром выполняют с двух сторон. Работы планируют завершить до конца года. По словам Дятловой, по улице проходит пеший маршрут школьников, поэтому она оказалась в числе приоритетных.

Программа ремонта тротуаров на текущий год выполнена на 85%. Сколько денег будет выделено в 2025-м, пока неизвестно. Задействовать планируют не только городской, но и региональный бюджет.