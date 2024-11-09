Дятлова рассказала, как специально завела губернатора на улицу без тротуаров

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время инспекции провела губернатора области Алексея Беспрозванных по одной из лишённых тротуаров улиц, где люди ходят среди машин. Об этом сити-менеджер сообщила журналистам во время выездного совещания в четверг, 8 ноября.
«Смотрели участок на Катина, и потом я специально завела губернатора на Художественную. Улица без тротуаров, движение пешеходов по обочине. На этой улице никогда не было тротуаров от слова совсем».
В итоге спустя несколько месяцев на Художественной впервые обустраивают пешеходные тропинки. Мощение плиткой с бордюром выполняют с двух сторон. Работы планируют завершить до конца года. По словам Дятловой, по улице проходит пеший маршрут школьников, поэтому она оказалась в числе приоритетных.
Программа ремонта тротуаров на текущий год выполнена на 85%. Сколько денег будет выделено в 2025-м, пока неизвестно. Задействовать планируют не только городской, но и региональный бюджет.