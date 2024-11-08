Axios: Маск участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

Источники сообщили, что беседа Трампа с Зеленским продлилась около 25 минут. По их словам, республиканец пообещал поддерживать Украину, однако собеседники не углублялись в такие вопросы как предполагаемый план избранного президента США по урегулированию конфликта или перспективы продолжения поддержки Киева Вашингтоном. «Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — рассказал один из собеседников портала.