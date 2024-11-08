Axios: Маск участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

По их информации, Маск в ходе разговора отметил, что продолжит предоставлять Украине доступ к коммуникационной системе Starlink. Издание полагает, что участие миллиардера в телефонном разговоре может показывать, насколько важную роль он сыграет в будущей администрации Трампа.
Источники сообщили, что беседа Трампа с Зеленским продлилась около 25 минут. По их словам, республиканец пообещал поддерживать Украину, однако собеседники не углублялись в такие вопросы как предполагаемый план избранного президента США по урегулированию конфликта или перспективы продолжения поддержки Киева Вашингтоном. «Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — рассказал один из собеседников портала.
Ранее газета The Wall Street Journal написала о планах команды Трампа, победившего на выборах президента США, по урегулированию конфликта на Украине. По информации WSJ, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта, при этом США не будут отправлять туда свои миротворческие силы. Украина должна взять на себя обязательство не вступать в НАТО как минимум в течение 20 лет. В обмен на это Вашингтон будет поставлять Киеву вооружения для предотвращения возобновления конфликта в будущем, пишет издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация WSJ носит абстрактный характер.