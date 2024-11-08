РФ и Украина обменялись письмами от пленных при посредничестве Беларуси

«Приняли из Украины 91-летнюю Анну Кондратьевну. Одинокая пожилая женщина жила в селе Мошны Черкасской области и нуждалась в постоянном уходе. Сын обратился к нам за помощью перевезти маму в Россию, где он сможет за ней ухаживать».