РФ и Украина обменялись письмами от пленных при посредничестве Беларуси

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Пожилая жительница Украины смогла уехать к сыну в Россию, благодаря посредничеству белорусского парламента и Красного Креста, сообщила в своем Telegram-канале Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Приняли из Украины 91-летнюю Анну Кондратьевну. Одинокая пожилая женщина жила в селе Мошны Черкасской области и нуждалась в постоянном уходе. Сын обратился к нам за помощью перевезти маму в Россию, где он сможет за ней ухаживать».
Из-за преклонного возраста женщина не могла самостоятельно приехать в Беларусь, чтобы встретить сына и уехать в РФ. Перевозку организовали совместно с украинским омбудсменом и Международным Комитетом Красного Креста.
«Благодарю Минобороны России и погранслужбу России за оказание помощи, в результате которой Анна Кондратьевна смогла увидеть сына и обнять внуков», — добавила омбудсмен из РФ.
Она пояснила, что на белорусской территории также прошла встреча с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.
Ранее Беларусь уже выполняла роль посредника при воссоединении семей и обмене пленными. Например, обмен имел место в середине сентября. В Россию вернулись 103 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. На Украину ухало такое же количество военнослужащих ВСУ.