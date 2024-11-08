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Последние зарубежные новости за 8 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 8 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Зарубежные СМИ отреагировали на выступление Путина на «Валдае»

Источник: РИА "Новости"

Devdiscourse отметило акцент Путина на важности глобального ядерного разоружения с участием всех ядерных держав. The Asia Live выделило критическую стадию американо-российских отношений. The Hill подчеркнуло поздравление Путиным Трампа с победой и их тесные связи.

El Pais сообщила о «дипломатическом наступлении» Зеленского на Трампа

Источник: Reuters

Зеленский начал «дипломатическое наступление» на Трампа, чтобы убедить его продолжить оказывать военную помощь Украине. Приоритетом для Зеленского на ближайшие недели станет сближение позиций с Трампом до его инаугурации в 2025 году, несмотря на критическое отношение республиканца к поддержке Киева.

Nikkei: TSMC остановит производство чипов для некоторых компаний КНР

Источник: Freepik

Тайваньская TSMC приостановила производство чипов для некоторых китайских компаний, чтобы соблюдать экспортные ограничения США. Ограничения касаются производителей графических процессоров, высокопроизводительной вычислительной техники, а также некоторых технологий на основе ИИ.

The Economist: Киев рассматривает два плана завершения конфликта

Источник: AP 2024

Украина в настоящее время рассматривает два сценария завершения конфликта с Россией. Один предполагает заморозку боевых действий и нейтральный статус Украины, другой — продолжение военной и финансовой поддержки от Запада с сохранением перспективы вступления в НАТО. Многое будет зависеть от позиции Трампа.

WSJ: правительственный кризис в ФРГ оставляет Европу «без руля»

Источник: Shutterstock

В Европе начался политический паралич, усугубленный нарастающими кризисами. Франция и Германия сталкиваются с проблемами, включая возможную враждебность второй администрации Трампа, экономическими вызовами Китая и упорного продвижения России на Украине. Экономическая модель Германии сломана. Все отношения Европы с США пересматриваются.

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