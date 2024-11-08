Последние зарубежные новости за 8 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Украина в настоящее время рассматривает два сценария завершения конфликта с Россией. Один предполагает заморозку боевых действий и нейтральный статус Украины, другой — продолжение военной и финансовой поддержки от Запада с сохранением перспективы вступления в НАТО. Многое будет зависеть от позиции Трампа.