Кулеба рассказал о документах про «гибель» Украины у Байдена в 2022-м

Перед началом российской военной операции на Украине тогдашний глава МИДа страны Дмитрий Кулеба на встрече с президентом США Джо Байденом увидел у него на столе документы с прогнозом, какой будет судьба Украины в конфликте. Об этом экс-министр рассказал в интервью «24 каналу».
Встреча политиков прошла за два дня до начала военной операции, Кулеба описал ее как «очень важную и теплую». По его словам, американский президент «сердцем очень волновался и переживал за Украину». Однако Вашингтон не предрекал Киеву ничего хорошего.
По его словам, он после этого «поехал домой воевать за то, чтобы все аналитики США ошиблись в своих расчетах относительно Украины».
Дипломат отметил, что союзники Украины «почти ничего не сделали», чтобы «усилить» ее перед началом боевых действий: не было введено превентивных санкций и не было массовых поставок оружия. Несмотря на это, указал Кулеба, Киеву «чрезвычайно повезло», что президентом США в это время был Байден, для которого Украина «была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце».
Кулеба заявил, что ключевой проблемой в общении Киева с партнерами в сентябре 2021-го — феврале 2022-го было то, что разные страны расходились во мнении, будет ли конфликт или нет. США предупреждали, что готовятся некие действия, поздней осенью было сказано, что это будет «полномасштабная история», но подробностей не было. Другие называли происходящее «нагнетанием атмосферы» и отмечали, что боестолкновений не будет.
Владимир Путин в сентябре называл первоочередной целью военной операции освобождение территорий Донбасса. Ранее президент перечислял в качестве целей спецоперации «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».