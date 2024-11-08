Кулеба рассказал о документах про «гибель» Украины у Байдена в 2022-м

Дипломат отметил, что союзники Украины «почти ничего не сделали», чтобы «усилить» ее перед началом боевых действий: не было введено превентивных санкций и не было массовых поставок оружия. Несмотря на это, указал Кулеба, Киеву «чрезвычайно повезло», что президентом США в это время был Байден, для которого Украина «была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце».