Минюст США объявил о предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана

11 октября The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники писали, что команда Трампа потребовала усиления мер безопасности для политика в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения на него. Одна из просьб заключалась в предоставлении политику военного самолета для перелетов. Post отмечала, что ни одного кандидата в новейшей истории не перевозили на военных самолетах в преддверии выборов.