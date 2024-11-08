Минюст США объявил о предотвращении попытки убить Трампа по заказу Ирана

Иран готовил убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Занимавшемуся организацией преступления агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери заочно предъявлены обвинения, сообщил Минюст США.
Шакери 7 октября этого года получил задание спланировать убийство республиканца, других подробностей не приводится.
Агенту КСИР 51 год, предполагается, что он находится в Иране. Он переехал в США в детстве, позднее отбыл там 14-летний тюремный срок за ограбление и был депортирован в 2008 году. Свои криминальные связи он использовал в агентурной работе.
В США арестовали двух его пособников: 49-летнего Карлайла Риверу и 36-летнего Джоната Лоадхольта. Они следили за американцем иранского происхождения, чье имя не названо, в Соединенных Штатах с целью убить его. За слежку им обещали $100 тыс.
Шакери в КСИР также предлагали устроить слежку за двумя гражданами США еврейского происхождения в Нью-Йорке за $500 тыс. и за израильскими туристами на Шри-Ланке.
Исходя из предъявленных обвинений, агенту грозит сто лет заключения.
11 октября The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники писали, что команда Трампа потребовала усиления мер безопасности для политика в связи с получением данных о подготовке Ираном покушения на него. Одна из просьб заключалась в предоставлении политику военного самолета для перелетов. Post отмечала, что ни одного кандидата в новейшей истории не перевозили на военных самолетах в преддверии выборов.
Минюст отмечает, что действия Ирана в том числе являются местью за гибель в январе 2020 года генерала и командира подразделения КСИР «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в результате удара США. В это время президентом был Трамп. В его первый срок Вашингтон также вышел из ядерной сделки с Тегераном.
Источники The Wall Street Journal (WSJ) заявили, что Трамп после вступления в должность президента второй раз намерен резко ужесточить санкции против Ирана, в том числе против нефтяной отрасли.