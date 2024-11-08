Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 8 ноября 2024 года

Израиль не планирует предпринимать серьезные шаги по урегулированию конфликтов в секторе Газа и Ливане до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Источники Reuters сообщают, что израильские чиновники не намерены действовать до завершения переходного периода в США, когда Трамп, по его словам, сможет прекратить хаос в регионе. Политик также отмечал, что такой уровень эскалации в регионе был бы невозможен, если бы американскую администрацию возглавлял он.