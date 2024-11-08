Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 8 ноября 2024 года

США переправили на Ближний Восток истребители F-15E
Истребители F-15E Strike Eagles ВВС США из 492-й истребительной эскадрильи RAF Lakenheath, Англия, прибыли на Ближний Восток, сообщило Центральное командование ВС США. Это часть усилий по поддержке американских баз в регионе, а также Израиля. В США отмечают, что нападения на их базы в регионе участились.
Эрдоган призвал Трампа прекратить поставки оружия Израилю
Турция надеется, что Дональд Трамп, выигравший президентские выборы, прекратит поставки оружия Израилю, что, по мнению Эрдогана, поможет остановить израильскую агрессию и предотвратить эскалацию конфликтов в регионе. Эрдоган подчеркнул, что политика Трампа окажет значительное влияние на Ближний Восток.
Число жертв операции Израиля в Газе превысило 43,5 тыс. человек
Число жертв среди населения палестинского сектора Газа с 7 октября 2023 года превысило 43 508 человек, сообщает министерство здравоохранения. В результате израильской агрессии были ранены 102 684 человека. За последние сутки погибли 39 человек, включая три семьи, также 123 человека получили ранения.
Reuters: Израиль не готов обсуждать Газу и Ливан до инаугурации Трампа
Израиль не планирует предпринимать серьезные шаги по урегулированию конфликтов в секторе Газа и Ливане до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Источники Reuters сообщают, что израильские чиновники не намерены действовать до завершения переходного периода в США, когда Трамп, по его словам, сможет прекратить хаос в регионе. Политик также отмечал, что такой уровень эскалации в регионе был бы невозможен, если бы американскую администрацию возглавлял он.